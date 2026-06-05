La utilización de abejas para la polinización se consolidó como una herramienta indispensable para gran parte de la producción agrícola de San Juan. Así lo explicó Luis Tomás, director del Área Apícola provincial, quien destacó que cultivos como semillas de cebolla, zanahoria, alfalfa y almendros dependen de la presencia de colmenas para alcanzar niveles adecuados de producción. Además, señaló que este año el valor del servicio todavía no fue definido, aunque existen estimaciones sobre cuánto podría costar.

“El año pasado se pagó alrededor de $50.000 por colmena durante todo el período de polinización. Para este año aún no hay un precio establecido, pero si se proyecta la inflación acumulada, estimamos que podría ubicarse entre $60.000 y $65.000 por colmena”, explicó a DIARIO HUARPE.

El funcionario aclaró que se trata de una proyección y que el valor final surgirá de las negociaciones que mantengan los apicultores y las empresas semilleras durante los próximos meses. Considerando que para la producción de semilla de cebolla suelen utilizarse unas 10 colmenas por hectárea, el costo total del servicio podría ubicarse entre $600.000 y $650.000 por hectárea durante el período de polinización.

Según detalló el director del Área Apícola, en los cultivos de semilla de cebolla suelen utilizarse alrededor de 10 colmenas por hectárea durante un período de entre 28 y 30 días. En muchos casos, la contratación de esos servicios forma parte de las exigencias productivas establecidas por las empresas semilleras.

“Las compañías que trabajan con semillas requieren la incorporación de colmenas porque la producción depende de la polinización. Es un costo productivo indispensable, igual que cualquier otra labor necesaria dentro del campo. La interacción entre la abeja y la flor genera beneficios directos sobre la formación de semillas y sobre los rendimientos finales de los cultivos”, sostuvo.

San Juan se convirtió en uno de los principales polos de producción de semillas hortícolas del país, especialmente de cebolla y zanahoria. En ese contexto, las abejas cumplen un rol determinante para garantizar los niveles de productividad que exige el mercado. Además de la producción de semillas, las colmenas también son utilizadas en almendros, alfalfa, melón, zapallo y algunos frutales, aunque en una escala menor.

La decisión entre producir miel o polinizar

Uno de los factores que influye sobre la disponibilidad de colmenas es la rentabilidad que ofrece cada actividad. Muchos apicultores deben elegir entre destinar sus colmenas a la producción de miel o alquilarlas para servicios de polinización.

“Cada productor analiza qué le conviene más según las perspectivas de mercado. Algunos años la producción de miel resulta más atractiva y otros años lo es la polinización. Esa decisión impacta directamente en la cantidad de colmenas disponibles”, explicó Tomás.

El funcionario indicó que, cuando la demanda supera la oferta local, suelen ingresar colmenas desde Mendoza, aunque aclaró que la cantidad varía cada temporada y depende de múltiples factores productivos y comerciales.

La diferencia que puede cambiar una cosecha

El productor de semillas de cebolla Roberto Ferrer aseguró que la utilización de colmenas es una práctica indispensable para quienes trabajan en el sector agrícola. “Dependemos de las abejas. Son fundamentales para la producción de alimentos y para la polinización de prácticamente todos los cultivos. Sin ellas sería imposible alcanzar los niveles de rendimiento que hoy exige el mercado”, afirmó a DIARIO HUARPE.

Ferrer explicó que los productores alquilan las colmenas a apicultores especializados y que, en algunos casos, utilizan hasta 15 colmenas por hectárea. También señaló que los resultados productivos cambian notablemente cuando existe una correcta polinización.

“Si no se utilizan abejas, los rendimientos son menores. En un cultivo de melón, por ejemplo, se puede pasar de producir 1.500 cajas a cerca de 2.000 cajas cuando la polinización es adecuada. La diferencia económica es muy importante”, sostuvo.

Además, destacó el crecimiento profesional de los apicultores sanjuaninos. “La apicultura provincial ha evolucionado muchísimo y hoy ofrece servicios de gran calidad. Existe un trabajo conjunto entre productores y apicultores para garantizar la eficiencia de los cultivos”, concluyó.