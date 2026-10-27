Tras la confirmación del viaje del papa León XIV a la Argentina, crece la expectativa entre los fieles sanjuaninos que se preparan para participar de las celebraciones religiosas. Desde el Arzobispado de San Juan de Cuyo estiman que más de 7.000 personas viajarán desde la provincia, tanto en vehículos particulares como en los cerca de 70 colectivos organizados por distintas instituciones religiosas. Además, prevén que la cifra continúe aumentando a medida que se acerque la visita del pontífice.

Desde el Arzobispado de San Juan de Cuyo aseguraron a DIARIO HUARPE el creciente interés de los fieles por participar de las celebraciones. "El cálculo que hacemos es que ya hemos superado los 7.000 sanjuaninos en total", señalaron. Sin embargo, aclararon que todavía no cuentan con una cifra definitiva, debido a que continúan sumándose personas y aún esperan los datos de las inscripciones realizadas a través de la Conferencia Episcopal.

En cuanto a la organización del transporte, detallaron que Acción Católica tiene previstos 50 colectivos, a los que se suman las unidades gestionadas por otras instituciones religiosas, entre ellas Catedral y María Madre. De esta manera, estiman que el número ronda los 70 colectivos, aunque podría ser mayor.

Desde la institución explicaron que, tras la confirmación de la visita papal, las consultas aumentaron y cada vez más personas manifiestan su intención de viajar. "Desde esta confirmación permanentemente están llamando y sumándose más personas", expresaron.

Otro de los datos destacados es que casi el 90% del contingente sanjuanino eligió Córdoba como destino, principalmente por su cercanía y la posibilidad de realizar el viaje sin necesidad de contratar alojamiento.

Según explicaron desde el Arzobispado, la mayoría partirá durante la noche del lunes y regresará el martes por la noche, una modalidad que permite reducir considerablemente los gastos. En cambio, grupos más pequeños viajarán a Buenos Aires o Luján, especialmente integrantes de congregaciones religiosas o personas que cuentan con familiares y conocidos que pueden hospedarlos.

Cerca de 300 sanjuaninos serán voluntarios durante la visita papal

Además de los miles de fieles que se trasladarán para participar de las celebraciones, San Juan también tendrá representación en los equipos encargados de colaborar con la organización de la visita del papa León XIV.

Desde el Arzobispado confirmaron que alrededor de 300 sanjuaninos fueron seleccionados para desempeñarse como voluntarios en las distintas sedes. Formarán parte de un operativo que contará con más de 25.000 colaboradores en total.

Los voluntarios de la provincia estarán distribuidos en diferentes áreas, como logística, sanidad, asistencia a otros colaboradores y comunicación y prensa. La mayoría cumplirá funciones en Córdoba, aunque también habrá sanjuaninos destinados a Buenos Aires.

Respecto a los gastos, desde la institución explicaron que cada voluntario deberá afrontar por sus propios medios el traslado hasta la sede donde fue asignado. Una vez en el lugar, la organización se hará cargo del hospedaje y la alimentación durante el desarrollo de sus tareas.

De esta manera, San Juan tendrá una importante participación en la visita papal, tanto por la cantidad de fieles que viajarán como por los cientos de voluntarios que colaborarán con la organización de las celebraciones.