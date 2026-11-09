La expectativa por la primera misa del papa León XIV en Argentina se convirtió en una convocatoria multitudinaria. Desde las primeras horas de este lunes 9 de noviembre, más de un millón de personas se acercaron a las inmediaciones del Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, para participar de la celebración que encabezará el Sumo Pontífice. Las estimaciones de asistencia llegan hasta los dos millones de fieles.

La avenida Del Libertador y sus alrededores comenzaron a colmarse de peregrinos provenientes de distintos puntos del país y del exterior. Muchos llegaron durante la madrugada y pasaron varias horas a la intemperie para conseguir un lugar cercano al recorrido del papamóvil y poder ver de cerca a León XIV.

La misa está prevista para las 11:30 y será uno de los momentos centrales de la segunda jornada de la visita papal. La celebración se realizará en el mismo sector de Palermo donde Juan Pablo II encabezó una misa durante su visita a la Argentina en 1982.

La visita al Cottolengo Don Orione

Antes de trasladarse a Palermo, León XIV visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, partido bonaerense de Almirante Brown. Allí mantuvo un encuentro con residentes, trabajadores, religiosos y voluntarios de la institución, que brinda asistencia integral a personas con discapacidad.

Durante su mensaje, el Papa destacó el valor de la inclusión y sostuvo que el progreso de una nación también se mide por la manera en que recibe y acompaña a las personas con discapacidad. Además, remarcó que sus vidas no representan una carga para la sociedad, sino una bendición.

El Pontífice agradeció los testimonios de dos mujeres que viven en el establecimiento y recuperó la idea de construir una comunidad basada en la caridad, la fraternidad y el cuidado de quienes más lo necesitan.

Una jornada cargada de actividades

Después de la misa multitudinaria en Palermo, León XIV continuará con una agenda que incluye un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), una reunión con referentes de distintas comunidades religiosas y la celebración de vísperas junto al Episcopado argentino en la Catedral Metropolitana.

La jornada finalizará con una cena junto a los obispos argentinos. En su segundo día en el país, el Papa combina encuentros institucionales y religiosos con actividades centradas en la inclusión, la solidaridad y el diálogo.