Lo que para muchos estudiantes es un sueño de fin de etapa, para las familias representa una inversión cada vez mayor. Sin embargo, lejos de caer, la demanda de viajes de egresados sigue en ascenso en San Juan. Las empresas del sector aseguraron a DIARIO HUARPE que este año registraron entre un 30% y un 50% más de pasajeros que en 2025, una tendencia que se explica, en gran parte, por las contrataciones anticipadas y las facilidades de pago. En ese contexto, Bariloche se mantiene como el destino preferido por los estudiantes sanjuaninos.

En Travel Rock, una de las empresas con mayor presencia en el segmento, el crecimiento quedó reflejado en los números. Facundo Reyes, gerente de la firma, explicó que este año han aumentado la cantidad de pasajeros. Este año viajarán 1.800 pasajeros, muy por encima de los 1.387 que viajaron en 2025, lo que refleja un crecimiento del 30%.

La empresa atribuyó parte de este crecimiento a la contratación anticipada. Según explicó, muchas familias aprendieron de la experiencia de años anteriores y comenzaron a reservar antes para evitar aumentos posteriores. "Les ofrecemos con anticipación para que realmente se les haga mucho más simple poder pagarlo. La gente lo entendió y eso hizo que más chicos contrataran con anticipación", afirmó. Actualmente Travel Rock trabaja con 58 colegios para la temporada de este año y ya comenzó a comercializar los viajes para los próximos años.

La tendencia también se replica en Turismo Vittorio, donde aseguraron que la demanda continúa en ascenso año tras año. "Bariloche es el destino más elegidos y viene creciendo la cantidad de pasajeros. Este año ha aumentado en comparación al año pasado", indicó Darío Fernández, coordinador general de la empresa.

Incluso sostuvo que actualmente manejan volúmenes de pasajeros significativamente superiores a los registrados en los años posteriores a la emergencia sanitaria. "Nosotros tenemos un 50% más de pasajeros. Es algo que los chicos no negocian ahora, los chicos quieren disfrutar su viaje", aseguró.

Aunque Bariloche sigue liderando las preferencias de los estudiantes, desde la firma observaron un crecimiento de otras alternativas para las próximas promociones. Camboriú tuvo una buena temporada y para 2028 comienza a despertar interés un crucero exclusivo para egresados que recorrerá destinos de Brasil y Uruguay durante ocho noches.

Los viajes de primaria también mantienen la tendencia

El fenómeno no se limita a los estudiantes secundarios. Mario Agüero, dedicado exclusivamente a los viajes de egresados de primaria, aseguró que este año esperan transportar un 30% más de alumnos que en 2025. "En relación al año pasado, este 2026 vamos a llevar un 30% más de chicos", indicó a este medio.

En este segmento, Carlos Paz continúa siendo el destino más solicitado, aunque también mantienen una importante demanda los viajes educativos a Buenos Aires, que incluyen visitas culturales y actividades recreativas.

Agüero explicó que la cantidad de estudiantes que participan varía según cada institución, pero destacó que el interés por realizar el viaje se mantiene firme. "Es un entusiasmo que tienen de siempre", resumió.

Cuánto cuestan los viajes de egresados

Los valores varían según el destino, la fecha de contratación y la cantidad de servicios incluidos. En general, las agencias coinciden en que quienes reservan con uno o dos años de anticipación logran acceder a tarifas más bajas y congelar el precio durante todo el plan de pago.

En Travel Rock, el viaje a Bariloche para quienes contrataron hasta abril rondó los $3.000.000 mientras que las promociones futuras ya se ubican entre los $3.200.000 y los $3.800.000 según el año de salida.

En Vittorio, Bariloche se comercializa actualmente entre los $2.400.000 y $2.800.000, mientras que Carlos Paz presenta opciones desde $920.000 hasta dependiendo de la duración del paquete.

Para los egresados de primaria, los valores a Carlos Paz oscilan entre $530.000 y $1.000.000, mientras que los viajes educativos a Buenos Aires rondan los $1.300.000.

Pese a los aumentos registrados en los últimos años, desde el sector coinciden en que la financiación y la contratación anticipada siguen siendo las principales herramientas para sostener una demanda que, lejos de caer, continúa creciendo en San Juan.