Los reclamos por cobros erróneos en el Boleto Escolar Gratuito y otras tarifas diferenciales de la tarjeta SUBE generaron preocupación entre estudiantes y usuarios de la RedTulum durante las últimas horas. Ante la situación, el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, explicó que el inconveniente está vinculado a una actualización nacional del sistema y aseguró que ya se encuentra en proceso de corrección.

"Entre hoy y mañana debería estar solucionado", afirmó Molina a DIARIO HUARPE al referirse al plazo previsto para normalizar el funcionamiento del sistema. Según explicó, las máquinas validadoras reciben las actualizaciones cuando regresan a las empresas de transporte y se conectan a los concentradores donde se descarga la información. "Ya se viene solucionando. A medida que las máquinas se actualizan, se corrigen los errores puntuales que fueron detectados", sostuvo.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Tránsito y Transporte, el problema surgió luego de una actualización técnica realizada a nivel nacional en la plataforma SUBE. Como consecuencia, algunas máquinas validadoras dejaron de reconocer correctamente determinados beneficios, entre ellos el Boleto Escolar Gratuito, cuyo valor debe ser de $0.

"Cada cierto tiempo el sistema SUBE realiza actualizaciones y las máquinas deben incorporar correctamente esos cambios para reconocer los beneficios vigentes", explicó Molina. Además, indicó que los primeros inconvenientes detectados estuvieron relacionados principalmente con usuarios universitarios y docentes.

Casos puntuales

Desde el Gobierno provincial aclararon que la situación no afecta a toda la red de transporte ni a todas las tarjetas SUBE. Según señalaron, se trata de casos específicos que comenzaron a ser monitoreados apenas surgieron los reclamos.

"No ha sido una falla generalizada. Hubo casos puntuales y estamos trabajando sobre ellos. Muchas veces una queja genera la sensación de que todo el sistema dejó de funcionar, pero no fue así", expresó el funcionario.

El funcionario señaló que la magnitud del sistema de transporte hace que cualquier inconveniente tenga una gran repercusión entre los usuarios. En ese sentido, remarcó que los problemas detectados fueron casos específicos y no una falla generalizada. "Estamos trabajando sobre los errores puntuales que fueron apareciendo y que ya comenzaron a corregirse", afirmó.

La situación también tuvo repercusiones en las escuelas. Ante los inconvenientes registrados por estudiantes para utilizar el Boleto Escolar Gratuito, el Ministerio de Educación informó que las inasistencias de este jueves serán justificadas para aquellos alumnos que no hayan podido asistir a clases debido a las fallas detectadas en el sistema SUBE. Además, solicitaron a las familias comunicar cada caso a las instituciones educativas a través de los canales habituales.

Cómo avanzará la normalización

Las autoridades explicaron que la recuperación del servicio será progresiva durante las próximas horas, a medida que cada validadora complete el proceso de actualización correspondiente.

"Las máquinas descargan la información durante la noche y al día siguiente ya cuentan con la actualización aplicada. Por eso estimamos que entre hoy y mañana el sistema estará funcionando con normalidad", afirmó Molina.

Desde la Secretaría remarcaron además que el error se originó fuera de la operación local del sistema y estuvo relacionado con modificaciones implementadas a nivel nacional por SUBE.

La recomendación para los usuarios

Mientras se completa la actualización, las autoridades recomendaron mantener un saldo mínimo en la tarjeta SUBE, incluso cuando se cuenta con beneficios gratuitos.

"Más allá de que el boleto sea de $0, siempre es recomendable tener algo de crédito disponible. El sistema primero debe validar el valor del viaje y luego aplicar el beneficio correspondiente", explicó Molina.

Además, remarcó que disponer de saldo puede evitar complicaciones ante situaciones excepcionales. "Si surge algún inconveniente imprevisto, contar con saldo disponible garantiza que el estudiante pueda viajar sin inconvenientes y regresar a su casa con normalidad", concluyó.