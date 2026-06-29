En una sociedad cada vez más acelerada, encontrar momentos para detenerse y cuidar el cuerpo se vuelve una necesidad. Ese fue el eje de la charla que mantuvieron Miryam Gil, masajista, esteticista y cosmetóloga, y Daniela Gil, esteticista y cosmetóloga, durante su participación en Salud & Bienestar, el programa que se emite por HUARPE TV, señal 19.2 de TDA, Kick y YouTube.

Las especialistas abordaron los beneficios de la masoterapia, una disciplina que combina diferentes técnicas de masaje destinadas a mejorar el bienestar físico y emocional. Según explicaron, no se trata únicamente de una experiencia placentera, sino también de una herramienta que puede contribuir a aliviar tensiones musculares, disminuir el estrés y favorecer una mejor calidad de vida.

Miryam Gil, masajista, esteticista y cosmetóloga, junto a Daniela Gil, esteticista y cosmetóloga.

“Un masaje es una técnica de manos donde se hacen deslizamientos en partes del cuerpo y la persona tiene un bienestar emocional y físico. Durante una hora desenchufa su mente de sus quehaceres diarios”, explicó Miryam Gil.

Mucho más que relajación

Aunque muchas personas asocian los masajes únicamente con la relajación, las especialistas remarcaron que la masoterapia puede adaptarse a distintas necesidades. Desde personas jóvenes con altos niveles de ansiedad hasta adultos mayores con molestias articulares, cada caso requiere una evaluación previa para determinar el tratamiento más adecuado.

En este sentido, Daniela Gil destacó la importancia de personalizar cada sesión. Antes de comenzar, los profesionales realizan una entrevista para conocer antecedentes, dolencias y expectativas del paciente. “Es un servicio súper personalizado, se adapta a la persona, a la dolencia y al momento que está atravesando”, señaló.

La masoterapia también puede complementarse con otras técnicas como la reflexología podal, la reflexología de manos y los drenajes linfáticos mediante presoterapia. Estas herramientas buscan estimular diferentes zonas del cuerpo para potenciar la relajación y favorecer la circulación.

Miryam Gil, masajista, esteticista y cosmetóloga

“El estrés es una de las nuevas patologías que reciben las personas y muchas veces no saben cómo descargarlo. Un buen masaje puede ayudar mucho en ese proceso”, sostuvo Miryam Gil.

Un aliado para la salud física y emocional

Las especialistas explicaron que los beneficios suelen percibirse desde la primera sesión. La disminución de la tensión muscular, la sensación de descanso y una mayor claridad mental son algunas de las respuestas más frecuentes que manifiestan quienes reciben este tipo de tratamientos.

Además, la masoterapia puede ser de utilidad para deportistas antes y después de una competencia, ya que ayuda a preparar la musculatura y favorece la recuperación posterior al esfuerzo físico.

Sin embargo, también aclararon que existen situaciones que requieren ciertos cuidados. Personas con problemas circulatorios específicos, trombosis o determinadas afecciones de la piel deben consultar previamente y ser evaluadas antes de iniciar cualquier tratamiento.

Miryam Gil destacó que la masoterapia favorece la relajación, mejora la circulación y ayuda a reducir las tensiones acumuladas.

Respecto de la frecuencia recomendada, Miryam Gil indicó que una sesión mensual puede ser suficiente para quienes buscan mantener el bienestar general, mientras que en casos de contracturas o sobrecargas musculares pueden requerirse tratamientos más intensivos.

“La idea es que el masaje sea un hábito en tu vida”, afirmó la especialista. Y agregó: “La persona siente que dejó la mochila de los problemas y se va con un cuerpo nuevo”.