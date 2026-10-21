Sergio Massa volvió a la escena política con una reunión con rectores de universidades nacionales en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). El encuentro funcionó como una señal de reactivación de su agenda pública y tuvo como eje la crisis del sistema universitario, el recorte de fondos y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno de Javier Milei.

El líder del Frente Renovador defendió el papel de la educación pública como herramienta para reducir las desigualdades y planteó la necesidad de recuperar el lugar de las universidades en el desarrollo del país.

“La universidad es la casa que le puede dar igualdad de oportunidades a los hijos de un laburante”, sostuvo Massa ante los representantes de las casas de estudio. Además, remarcó la importancia de defender el sistema universitario como una responsabilidad colectiva.

“Todos sabemos lo que representa la universidad pública en términos de movilidad social ascendente en la Argentina, y defenderla es una obligación que tenemos todos como sociedad”, agregó.

Massa apuntó a la crisis universitaria

La reunión se desarrolló en medio de la disputa entre las universidades nacionales y la administración de Milei por el financiamiento del sistema. Durante el encuentro, los participantes analizaron las dificultades presupuestarias que atraviesan las instituciones, el deterioro de los salarios de docentes y no docentes, la falta de actualización de las becas estudiantiles y la paralización de obras de infraestructura.

El reclamo también estuvo vinculado con la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada posteriormente. Las autoridades académicas sostienen que el incumplimiento de la norma profundiza las dificultades para sostener el funcionamiento de las universidades.

En ese contexto, Massa puso el foco en la pérdida de profesionales y especialistas que dejaron el país ante la falta de oportunidades. “Tenemos que recuperar a esos 10 mil docentes y científicos que se fueron del país”, afirmó.

El exministro de Economía también planteó la necesidad de reconstruir el vínculo entre el sistema universitario, la producción y el crecimiento económico. “Tenemos que recuperar la centralidad de la Universidad como modelo de desarrollo”, sostuvo.

La reunión representó una nueva aparición pública de Massa en un escenario de discusión política nacional. Con la defensa de la universidad pública como eje, el referente del Frente Renovador comenzó a desplegar una agenda centrada en uno de los principales conflictos que enfrenta el Gobierno nacional con sectores de la educación.