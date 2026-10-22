Sergio Massa volvió a moverse en el escenario político nacional con una reunión junto a las 62 Organizaciones Peronistas, en un nuevo paso de su agenda de contactos con sectores clave del peronismo. El líder del Frente Renovador fue recibido por el secretario general del espacio sindical, José Ibarra, y otros integrantes de la Mesa Nacional, con quienes analizó la situación económica, el empleo y los problemas que atraviesan los trabajadores.

El encuentro se produjo en medio de los movimientos de distintos sectores del justicialismo para reorganizarse y construir una alternativa política de cara a las elecciones de 2027. En ese escenario, la conducción sindical busca recuperar peso en las discusiones internas del PJ y participar tanto en la definición de un programa como en la selección de las candidaturas.

La intención de las 62 Organizaciones es que las demandas del movimiento obrero tengan un lugar central en la estrategia del peronismo. La reunión con Massa representó una oportunidad para acercar posiciones y fortalecer el vínculo con uno de los dirigentes que busca recuperar protagonismo en la discusión nacional.

El exministro de Economía también viene de reunirse con rectores de universidades nacionales en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Allí respaldó los reclamos por el financiamiento universitario y cuestionó la situación presupuestaria del sistema, en medio de la disputa con el Gobierno de Javier Milei por los recursos destinados a la educación superior.

Durante ese encuentro, Massa advirtió sobre la pérdida de docentes y científicos y planteó la necesidad de recuperar el papel de las universidades en el desarrollo productivo. La actividad lo acercó a otro sector que mantiene diferencias abiertas con la Casa Rosada y que reclama respuestas frente al ajuste presupuestario.

En paralelo, el peronismo busca organizar una nueva reunión entre Axel Kicillof, los gobernadores del espacio, los jefes de los bloques de Unión por la Patria en el Congreso, Máximo Kirchner y el propio Massa. La convocatoria, que todavía debe coordinarse, apunta a retomar el formato de la cumbre realizada en el Hotel Emperador y avanzar en una agenda común.

Entre los temas que aparecen en la discusión están la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el Presupuesto 2027 y la estrategia legislativa frente al Gobierno nacional. Las primarias, en particular, constituyen una herramienta para resolver las diferencias internas si los distintos sectores no consiguen acordar