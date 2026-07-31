La Fiscalía solicitó un año para investigar el femicidio de Gemma Gisela Álvarez y reunir las pruebas necesarias para sostener una acusación que podría derivar en prisión perpetua contra Matías Ezequiel Marín. Además, pidió que el imputado permanezca detenido durante ese mismo plazo en el Servicio Penitenciario Provincial.

El planteo fue realizado durante la audiencia de formalización celebrada este viernes. Marín fue imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género. También le atribuyeron el incumplimiento de una orden judicial.

El fiscal Nicolás Schiattino y el ayudante fiscal Rodrigo Cabral expusieron que la investigación llevaba apenas unas 36 horas y que todavía resta producir una importante cantidad de pruebas. Por ese motivo, solicitaron un año para desarrollar la investigación penal preparatoria.

La calificación elegida por el Ministerio Público Fiscal contempla como única pena la prisión perpetua. Sin embargo, para sostenerla en una futura instancia de juicio, los investigadores deberán completar pericias, declaraciones testimoniales y el análisis de los elementos secuestrados.

Las pruebas que buscará la Fiscalía

Entre las medidas pendientes aparecen las declaraciones de familiares de Gemma y del imputado, compañeros de trabajo y otras personas que podrían aportar información sobre el hecho y el contexto previo.

También se realizarán pericias genéticas sobre el arma blanca secuestrada, el Volkswagen Gol Trend que conducía Marín y los demás elementos incorporados a la causa. Los investigadores buscarán determinar la existencia de rastros que permitan reconstruir con mayor precisión lo ocurrido.

Además, se analizarán las pruebas reunidas a partir de las denuncias que Gemma había realizado antes del crimen. La mujer había aportado capturas de pantalla y audios vinculados con amenazas, hostigamiento y situaciones de violencia psicológica.

Una evaluación profesional incorporada al expediente había establecido que atravesaba una situación de riesgo alto. La Justicia también había otorgado medidas de protección que fueron notificadas a Marín durante los primeros días de julio.

El pedido de prisión preventiva

La Fiscalía solicitó que el imputado permanezca detenido durante el año que dure la investigación. Según argumentó, ninguna medida menos restrictiva resultaría suficiente para asegurar el desarrollo del proceso.

Entre los fundamentos mencionó la gravedad del delito atribuido, la pena en expectativa y el comportamiento de Marín después del ataque. El acusado permaneció prófugo durante varias horas y fue detenido durante la noche en una vivienda de Villa Obrera, en Chimbas.

La acusación también planteó la existencia de peligro de entorpecimiento. Señaló que todavía deben declarar familiares, compañeros de trabajo y posibles testigos que podrían verse influenciados mientras la causa se encuentra en sus primeras etapas.

La reconstrucción del ataque

De acuerdo con la hipótesis fiscal, Marín habría esperado que Gemma saliera de su vivienda para dirigirse a trabajar y comenzó a seguirla en un Volkswagen Gol Trend blanco.

La mujer circulaba en motocicleta por avenida Costanera cuando el imputado habría realizado una maniobra que provocó su caída sobre la banquina. Luego, según la acusación, descendió del automóvil y la atacó con un arma blanca.

Una cámara de seguridad registró el paso de la motocicleta y, detrás, el vehículo conducido por Marín. La Fiscalía incorporó esas imágenes como uno de los elementos centrales para sostener la existencia de una persecución previa.

Con el pedido de un año de investigación, el Ministerio Público Fiscal buscará completar las pruebas necesarias para llevar la causa a juicio y sostener la acusación por un delito que prevé la pena de prisión perpetua.