Matías Soler, prófugo e hijo de la viuda negra que estafaba a jubilados

Jorge Matías Solar Godoy es buscado de manera intensa por las autoridades y continúa prófugo como pieza clave de la banda liderada por su madre Carina Fernanda Godoy. Se conoció la imagen del sospechoso que se encuentra acorralado por el accionar de la UFI Delitos Informáticos y Estafas en una causa que involucra maniobras ilegales contra ancianos sanjuaninos.

El fiscal Eduardo Gallastegui junto a la ayudante fiscal Milena Barberi llevan adelante los requerimientos judiciales contra el joven acusado de estafas reiteradas contra 7 adultos mayores. Las maniobras atribuidas a la presunta organización delictiva incluyeron la desposesión de inmuebles y transferencias ilegales de dinero que perjudicaron fuertemente a víctimas vulnerables que vivían sin compañía.

Carina Fernanda Godoy acumula antecedentes penales que comenzaron en marzo de 2025 con una condena a 5 meses de prisión condicional por hurtar 2 relojes a un jubilado del departamento Rivadavia. Su raid delictivo continuó con una detención en abril de 2026 por engañar a un hombre de Rawson más una ampliación de cargos en agosto de 2026 por créditos liquidados ilegalmente.

El caso cobró enorme notoriedad a fines de septiembre cuando se destaparon más maniobras para apoderarse de 3 propiedades pertenecientes a un adulto mayor fallecido el 3 de abril de 2021. La justicia penal también investiga las extrañas circunstancias en las que se produjo el deceso de esa persona mientras la banda operaba con sus bienes personales.

Dentro del expediente surge el drama de Miguel Ángel López quien estuvo desaparecido y fue ubicado en una casa de calle Córdoba en condiciones de habitabilidad deplorables. La acusada Rocío Aguilera declaró ante las autoridades y afirmó que cuidó al anciano como una "obra de caridad" por recomendación de la abogada María Filomena Noriega.

Rocío Aguilera admitió ante las autoridades que controló los fondos bancarios del anciano durante 4 meses hasta que surgieron disputas de convivencia. La causa penal acumula 11 imputados entre los cuales figuran Enzo Araya Godoy, María Alejandra Pugliese Suárez, Analía del Carmen Rodríguez, Celeste Rodríguez Roldán, Micaela Araya, Juan Ignacio Gómez, José Rodríguez y Sofía Aguilera.

La situación procesal del grupo varió la jornada del jueves cuando 3 mujeres recibieron el beneficio del arresto domiciliario. Los abogados Gustavo de la Fuente y Franco Vázquez defienden a la mayoría de los implicados mientras los investigadores intentan rastrear el destino final de todo el dinero desfalcado.