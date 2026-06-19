En medio de la polémica generada por la intimación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el contratista Matías Tabar decidió romper el silencio y cuestionó la versión expuesta por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El empresario sostuvo que los argumentos presentados por el funcionario nacional no reflejan la situación real de su vínculo contractual ni la documentación que obra en su poder.

Tabar realizó sus declaraciones luego de que el caso tomara relevancia pública y se instalara en la agenda política. Según explicó, la intimación recibida por parte del organismo recaudador lo obligó a salir a aclarar distintos aspectos que, a su entender, fueron interpretados de manera errónea desde el Gobierno nacional.

El contratista afirmó que cuenta con respaldos documentales que contradicen algunas de las afirmaciones realizadas por Adorni y aseguró que su actividad se desarrolló dentro del marco legal correspondiente. Además, señaló que la controversia se amplificó a partir de declaraciones públicas que, según su visión, omitieron información relevante para comprender el caso completo.

La disputa se da en un contexto de creciente tensión política, donde distintos sectores analizan el accionar de funcionarios y contratistas vinculados al Estado. En ese escenario, las declaraciones de Tabar sumaron un nuevo capítulo al debate y reavivaron las críticas cruzadas entre el oficialismo y quienes cuestionan la gestión.

Mientras tanto, ARCA mantiene vigente el proceso administrativo iniciado y se espera que en los próximos días continúen las presentaciones y respuestas formales. El caso sigue bajo seguimiento tanto por sus implicancias políticas como por las eventuales consecuencias administrativas que podrían derivarse de la investigación.