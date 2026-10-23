Mató a un hombre en Chimbas, le allanaron la casa y le encontraron droga

El homicidio de Matías Emiliano Díaz Amestica en Villa San Patricio sumó un nuevo capitulo tras la inspeccion en la vivienda de Jonathan Lucero. En el procedimiento por el crimen ocurrido en Chimbas la policia buscaba el arma homicida pero terminó secuestrando 140 porros a Guadalupe Frías de 23 años. La fiscalia remarco el riesgo de fuga por la capacidad economica del acusado en un hecho desencadenado por una deuda de $10.000.

Durante la medida dispuesta en la casa que se encontraba vacia los efectivos hallaron tambien un telefono celular y cartas manuscritas por el imputado. El hallazgo de la droga en fraccionamiento obligo a dar intervencion al Departamento de Drogas Ilegales de la Policia de San Juan. A raíz del secuestro el Juzgado Federal en turno inicio una causa paralela vinculada a la venta de estupefacientes.

La inspeccion coincidio con la audiencia en la que el juez de Garantias dicto la extension de la prision preventiva solicitada por los fiscales. La acusacion sostuvo que el entorno del detenido cuenta con vehiculos terrenos en construccion y la propiedad completamente equipada. Estas facilidades patrimoniales fundamentaron la necesidad de mantener privado de la libertad al sospechoso.

El analisis de la investigacion indico que el acusado huyo de la provincia el 21 de octubre de 2025 tras el disparo mortal. Las camaras del Control San Carlos registraron su escape inicial a bordo de un automovil antes de su posterior regreso. Tres dias despues el imputado volvio en una camioneta familiar y se entrego junto a su abogada defensora María Filomena Noriega.