Mauricio Macri volvió a poner la mirada sobre las elecciones presidenciales de 2027 y advirtió que el kirchnerismo todavía conserva posibilidades de regresar al poder. El expresidente realizó las declaraciones durante una entrevista en la que analizó el escenario político actual y el futuro de los principales espacios.

El referente del PRO planteó que, pese al retroceso electoral que sufrió el kirchnerismo en los últimos años, no debe considerarse que esa fuerza quedó definitivamente fuera de la competencia política. La advertencia se produce mientras los distintos sectores de la oposición y del oficialismo comienzan a definir sus estrategias para 2027.

El PRO se prepara para las elecciones

Las declaraciones de Macri se dan en un momento en el que el PRO busca fortalecer su estructura territorial y definir su relación con La Libertad Avanza de cara al próximo proceso electoral.

Durante los últimos meses, el expresidente mantuvo reuniones con dirigentes del PRO, del radicalismo y de otros espacios políticos. El partido también impulsa una estrategia para contar con dirigentes y candidatos propios en distintos puntos del país.

En paralelo, dentro del espacio amarillo existen distintas posiciones respecto de un eventual acuerdo electoral con el oficialismo. Dirigentes del PRO plantearon la necesidad de avanzar hacia un frente común con La Libertad Avanza, mientras otros sectores defienden la construcción de una identidad propia para competir en 2027.

Una disputa que ya mira hacia 2027

El escenario electoral comenzó a ocupar un lugar central en la agenda de los principales espacios políticos, aunque todavía restan definiciones sobre candidaturas y alianzas.

Macri, quien continúa activo dentro del PRO, viene participando de encuentros partidarios y recorridas por distintas provincias. En ese marco, su advertencia sobre las posibilidades del kirchnerismo vuelve a colocar la discusión sobre la construcción de un espacio electoral que pueda competir en las presidenciales de 2027.