Luego de regresar al país tras el Mundial, el expresidente Mauricio Macri reactivó la agenda política del PRO y comenzó a delinear la estrategia del partido para el segundo semestre, con el objetivo de fortalecer la estructura territorial de cara a las elecciones de 2027.

Uno de los principales ejes del plan es presentar 150 candidatos a intendente en todo el país. Según confiaron referentes del espacio, los nombres ya estarían definidos, aunque serán dados a conocer más adelante.

La iniciativa forma parte del ciclo "Próximo Paso", una serie de encuentros encabezados por Macri para consolidar el armado partidario y promover dirigentes propios en distintas provincias. En ese marco, el PRO ya proyecta una nueva gira nacional que incluirá un encuentro en Jujuy durante agosto y otra actividad en la Patagonia prevista para septiembre.

Además de las recorridas, el partido retomará capacitaciones y reuniones internas, muchas de ellas bajo modalidad virtual, a través de la Escuela de Dirigentes del PRO. En los últimos días ya se desarrollaron actividades destinadas a concejales y legisladores del espacio.

Con el Congreso aún en receso, también se espera la convocatoria de la mesa política del PRO, encabezada por Macri, para definir la estrategia de los próximos meses. De ese ámbito participan dirigentes como Fernando De Andreis, Soledad Martínez, Jimena de la Torre y Guillermo Dietrich.

Otro de los temas centrales será la negociación con La Libertad Avanza para una eventual alianza electoral en la provincia de Buenos Aires. En el PRO sostienen que la prioridad es preservar los municipios que actualmente gobiernan, aunque las conversaciones con el oficialismo nacional continúan abiertas y todavía no existe una definición sobre el alcance del acuerdo.

En paralelo, dentro de La Libertad Avanza comenzó a ganar fuerza la posibilidad de que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, tenga un rol clave en las negociaciones para el armado de las listas bonaerenses, debido a su vínculo con dirigentes del PRO y su capacidad de diálogo con otros espacios políticos.

Desde el partido fundado por Macri anticipan que las listas no estarán integradas exclusivamente por dirigentes del PRO. "Habrá candidatos del PRO, vecinalistas y radicales; es muy difícil que estén conformadas por una sola fuerza", señaló un referente del espacio, en referencia a las alianzas que se proyectan para los próximos comicios.