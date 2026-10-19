Mauro Icardi continúa sin equipo y su futuro profesional es una incógnita. A más de tres meses de finalizar su vínculo con Galatasaray de Turquía, el delantero argentino de 33 años aparece en el radar de siete clubes europeos que analizan la posibilidad de incorporarlo como jugador libre.

Según un informe del medio turco Fanatik, los equipos que siguen de cerca su situación son Tottenham, PAOK de Salónica, Elche, Everton, Real Betis, Besiktas y Benfica. En Sudamérica también se mencionan posibles interesados, entre ellos Atlético Mineiro y San Pablo.

Sin embargo, hasta el momento, los sondeos no se tradujeron en una propuesta formal que permita anticipar dónde continuará su carrera. Las diferencias económicas y las necesidades deportivas de los clubes son algunos de los obstáculos que mantienen abierta la definición.

Los siete clubes que aparecen en el radar

La lista incluye equipos de distintas ligas europeas. En Inglaterra figuran Tottenham y Everton; en España, Elche y Real Betis; en Portugal, Benfica; y en Grecia y Turquía, PAOK y Besiktas, respectivamente.

El nombre del argentino también fue vinculado con otros clubes durante los últimos meses. En Italia, la Lazio evaluó su incorporación, mientras que Fiorentina e Inter de Milán aparecieron como alternativas que no avanzaron.

Uno de los objetivos de Icardi habría sido regresar al Inter, donde se convirtió en una de las figuras del equipo entre 2013 y 2019. Según contó el periodista Fabrizio Biasin, el atacante incluso habría estado dispuesto a aceptar un papel secundario y reducir sus pretensiones salariales, pero el club ya tenía cubiertos los lugares disponibles en la delantera.

Por qué se fue de Galatasaray

Icardi quedó libre el 30 de junio, cuando finalizó su contrato con Galatasaray. Durante su etapa en el equipo turco marcó 77 goles en 134 partidos y fue una de las referencias ofensivas del plantel.

La renovación no prosperó por diferencias económicas y por el nuevo escenario deportivo del club, que incorporó al delantero Victor Osimhen. Según las versiones difundidas, la propuesta de continuidad rondaba los cinco millones de dólares anuales, una cifra inferior a la que el argentino percibía anteriormente.

Mientras espera una oferta que le permita volver a competir, Icardi mantiene una preparación física individual en Argentina. Su próximo destino todavía no está definido y dependerá de que alguno de los clubes interesados avance con una propuesta concreta.