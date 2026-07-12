La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 frente a Inglaterra no solo generó expectativa deportiva. También activó un importante operativo de seguridad en Atlanta, donde las autoridades estadounidenses preparan un despliegue sin precedentes para evitar incidentes entre ambas parcialidades.

El partido, que se disputará este miércoles desde las 16 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium, es considerado de alto riesgo debido a la histórica rivalidad entre ambos países y la gran cantidad de hinchas que se espera en la ciudad.

El Departamento de Policía de Atlanta (APD) reconoció que afrontará uno de los mayores desafíos de seguridad desde que comenzó el Mundial, ya que el contexto supera la organización habitual de los eventos deportivos en Estados Unidos.

La preocupación por las tribunas mixtas

Uno de los principales focos de atención está puesto en la distribución de las localidades. Según el sistema de venta implementado por la FIFA, la mayoría de las tribunas serán mixtas, con simpatizantes argentinos e ingleses compartiendo los mismos sectores.

Solo los bloques asignados oficialmente a cada federación estarán ubicados detrás de los arcos, mientras que en las tribunas laterales habrá una convivencia entre ambas hinchadas, una situación poco habitual en partidos considerados de alto riesgo. Las autoridades consideran que este esquema obliga a extremar los controles dentro del estadio para prevenir enfrentamientos.

Incidentes previos y un amplio despliegue

En las últimas horas comenzaron a circular videos en redes sociales que muestran altercados aislados entre hinchas argentinos e ingleses en bares y sectores cercanos al estadio. Aunque fueron episodios menores, sirvieron como advertencia para reforzar el operativo.

De acuerdo con medios británicos, el plan de seguridad contempla la histórica rivalidad entre ambos países, marcada tanto por la Guerra de Malvinas de 1982 como por los recordados cruces futbolísticos, especialmente el partido del Mundial de México 1986 con la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" de Diego Maradona.

Además, se espera la llegada de miles de argentinos que residen en distintos estados de Estados Unidos, especialmente en Florida, muchos de los cuales viajarán a Atlanta para vivir el clima de la semifinal, incluso sin contar con una entrada para el encuentro.

Con un lugar en la final en juego, la organización busca que la pasión quede únicamente dentro del campo de juego y que la jornada transcurra sin incidentes en uno de los partidos más esperados del Mundial 2026.