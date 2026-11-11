El Servicio Meteorológico Nacional anunció que los habitantes de San Juan vivirán un miércoles caluroso con marcas térmicas altas. La jornada registrará una mínima de 15°C durante la mañana y trepará rápidamente con el correr de las horas.

Las primeras horas mantendrán un ambiente fresco con 16°C en la madrugada y vientos suaves del sector Oeste. El cielo permanecerá ligeramente nublado mientras el aire tibio comienza a hacerse notar en todos los departamentos.

El pico de calor ocurrirá por la tarde cuando el termómetro marque 35°C bajo un cielo algo nublado. El viento cambiará hacia el sector Norte con velocidades moderadas de entre 13 km/h y 22 km/h.

Hacia la noche la temperatura bajará hasta situarse en los 25°C para cerrar un día caluroso. La brisa suave soplará desde el Noreste a velocidades bajas de entre 7 km/h y 12 km/h.

El organismo oficial confirmó que la probabilidad de precipitaciones es de 0% en todas las franjas horarias. La ausencia de lluvias garantizará un clima seco y estable a lo largo de todo el territorio.

Este panorama caluroso continuará en ascenso durante las siguientes jornadas en la región. Para el jueves 12 de noviembre está previsto que la máxima alcance los 38°C antes de registrar variaciones el viernes.