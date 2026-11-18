En el marco de la conmemoración por el Día de la Militancia Peronista, el diputado nacional Máximo Kirchner encabezó este martes la inauguración de una unidad básica del PJ en la localidad pampeana de Telén —que llevará los nombres de Néstor y Cristina— y protagonizó un momento sorpresa al poner a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner al teléfono con los presentes.

Ante el pedido de los militantes reunidos en el lugar, Máximo realizó una videollamada y acercó el celular para que distintas mujeres pudieran dialogar directamente con ella. “Me encanta generar tanto amor, es mucho mejor que generar odio”, expresó la exmandataria durante la charla.

Entre las muestras de afecto, una de las asistentes le manifestó que se había jubilado gracias a sus políticas de Estado, a lo que Cristina respondió: "Nada que agradecer, correspondía seguramente". Asimismo, otra de las vecinas le transmitió su anhelo de verla nuevamente con libertad de movimiento y el liderazgo activo en la escena pública, mientras la expresidenta agradecía el acompañamiento a través de sus apariciones televisivas: "Esas muestras de cariño llegan".

Definiciones políticas y críticas al Gobierno

Más allá de la comunicación telefónica, la visita del dirigente de La Cámpora a La Pampa tuvo un fuerte contenido político y electoral. En declaraciones a Radio Noticias de La Pampa, Máximo Kirchner ratificó la intención de su espacio de cara al futuro: “Vamos a trabajar para que Cristina sea candidata hasta el último día”, afirmó, a la vez que cuestionó severamente que sea el Poder Judicial el que condicione o resuelva las candidaturas políticas en la Argentina.

En el plano económico, el diputado cuestionó con dureza el modelo de la actual gestión nacional, advirtió que la actividad transita un proceso recesivo y reclamó que se auditen los beneficios otorgados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), marcando al mismo tiempo distancia de aquellos sectores del peronismo que acompañaron iniciativas oficiales.