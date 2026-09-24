Máximo Kirchner, líder de La Cámpora, tiene previsto desembarcar en San Juan durante las próximas semanas y sumará una nueva referencia nacional a un peronismo provincial que ya comenzó a mover sus piezas de cara a 2027. Su llegada se producirá mientras distintos sectores del PJ avanzan con reuniones, armados territoriales y contactos con espacios nacionales.

La visita tendrá lugar pocos días después de que dirigentes sanjuaninos participaran del Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que tiene como principal referente al gobernador bonaerense Axel Kicillof. Leonardo Gioja, Facundo Perrone, Juan Pablo Gómez, Mario Herrero y Graciela Seva participaron del encuentro realizado el 19 de septiembre en Avellaneda.

La presencia de esos dirigentes en la actividad del MDF y la próxima llegada de Máximo Kirchner muestran dos movimientos nacionales que empiezan a tener presencia en la discusión interna del peronismo sanjuanino. Ambos espacios tienen referencias nacionales diferentes y llegan a una provincia en la que los distintos sectores todavía deben definir cómo encararán el armado electoral de 2027.

El dirigente de La Cámpora viene desarrollando durante 2026 una agenda política por distintas provincias. La recorrida incluye actividades en el interior del país y busca fortalecer vínculos con dirigentes territoriales y trasladar a las provincias la discusión sobre el futuro del peronismo.

En San Juan, su desembarco tendrá además un antecedente inmediato en Buenos Aires. Máximo mantuvo una reunión con Ricardo Quintela, Jorge Capitanich y Sergio Uñac, dirigentes con peso territorial dentro del peronismo nacional. En ese encuentro comenzaron a analizarse distintos escenarios electorales y alternativas para sostener la unidad del espacio.

El vínculo con Uñac agrega un elemento particular a la visita, ya que el exgobernador sanjuanino continúa siendo una de las referencias nacionales con peso dentro del peronismo provincial. La llegada de Máximo se producirá, así, después de ese contacto y en medio de los movimientos que distintos sectores vienen realizando en San Juan.

El escenario también incluye las reuniones que dirigentes y concejales peronistas mantienen en la provincia para discutir candidaturas, estrategias y una eventual unidad del espacio. Mientras esas conversaciones avanzan, los contactos con referentes nacionales empiezan a sumar nuevas variables a la interna.

La llegada de Máximo Kirchner, por lo tanto, no se dará en un PJ quieto. El dirigente camporista desembarcará cuando diferentes sectores ya comenzaron a mostrar sus cartas y a construir vínculos hacia afuera de la provincia. Su visita agregará una nueva referencia a esa discusión y pondrá nuevamente el foco sobre cómo se ordenará el peronismo sanjuanino rumbo a 2027.