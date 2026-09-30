El diputado nacional de Unión por la Patria Máximo Kirchner confirmó que llegará a San Juan este jueves, luego de haber sido demorado durante un control vial en San Luis cuando viajaba hacia la provincia. Tras el episodio, el dirigente de La Cámpora publicó un descargo en redes sociales y aseguró que continuará con las actividades políticas que tenía previstas.

Kirchner explicó que se trasladaba en un automóvil modelo 2007 que utiliza habitualmente para recorrer distintos puntos del país y aseguró que había circulado anteriormente sin inconvenientes. Según relató, el problema apareció cuando atravesó un control en el ingreso a San Luis y los efectivos detectaron que el vehículo figuraba con un pedido judicial vinculado con la causa Hotesur.

“En un control de ruta en el ingreso a San Luis, me demoraron porque el auto tenía un supuesto pedido de captura del juez Ercolini de Comodoro Py”, señaló.

El diputado también contó que durante el procedimiento le realizaron un control de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo, y que permaneció cerca de dos horas a la espera de que la Policía y la Justicia aclararan la situación.

“Como siempre hice, esperé a disposición de la policía provincial y de la justicia para que aclaren el entuerto”, afirmó.

Una vez finalizadas las verificaciones, Kirchner pudo continuar el viaje hacia San Juan. La demora se produjo en el puesto limítrofe de Justo Daract, donde el vehículo fue sometido al control tras aparecer asociado a una medida judicial. Distintos reportes indicaron posteriormente que el episodio estuvo relacionado con una orden vinculada con la causa Hotesur.

El descargo de Máximo

Después de retomar el viaje, el diputado difundió un mensaje en el que cuestionó el procedimiento y lo vinculó con una situación de carácter político.

“Mientras rematan el país, la policía, la justicia y andá a saber quiénes más siguen intentando disciplinarnos”, sostuvo.

Kirchner agregó que, desde su perspectiva, este tipo de situaciones forman parte de una serie de intentos de disciplinamiento hacia su espacio político. “No es la primera vez que lo intentan, no va a ser la última, no se cansan, nosotros tampoco”, escribió.

El episodio generó versiones diferentes durante las primeras horas, ya que algunos reportes hablaron de una detención y otros describieron una demora durante un control. Las reconstrucciones posteriores coincidieron en que Kirchner estuvo retenido durante el procedimiento y luego continuó su trayecto hacia San Juan.

La agenda política en San Juan

Más allá del incidente en San Luis, el dirigente ratificó que mantendrá la agenda prevista en San Juan. “Mañana nos vemos en San Juan”, cerró su comunicado.

Kirchner tiene previsto arribar durante el mediodía y mantener un encuentro con dirigentes del Partido Justicialista y legisladores nacionales. Para la tarde, además, está programado un conversatorio en la sede del PJ sanjuanino, con participación de referentes de distintos sectores del peronismo provincial.

La llegada del dirigente de La Cámpora se producirá en medio de la discusión interna del peronismo sanjuanino y de la reconfiguración de los distintos espacios de cara al escenario electoral de 2027. Su visita tendrá además una agenda partidaria, con reuniones y actividades junto a dirigentes locales.

De esta manera, pese a la demora que sufrió durante su traslado por San Luis, Máximo Kirchner confirmó que no modificará su recorrido y que estará en San Juan para cumplir con las actividades políticas previstas.