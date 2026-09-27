Máximo Kirchner reclamó cambios en las tarifas de gas y en los precios de los combustibles para que, según planteó, el crecimiento de Vaca Muerta tenga un impacto directo sobre los hogares, las pymes y la industria argentina. El diputado nacional hizo las declaraciones durante el Congreso de Educación “Imaginar y Transformar”, realizado en Mar del Plata junto a Fernanda Raverta.

Durante su exposición, el dirigente de Unión por la Patria puso el foco en el desarrollo energético y sostuvo que el aumento de la producción debería reflejarse en el costo que afrontan los consumidores.

“Los argentinos y argentinas tienen que participar del crecimiento de Vaca Muerta”, afirmó Kirchner. En esa línea, planteó que el país debería contar con precios de combustibles y gas vinculados con su condición de productor de hidrocarburos.

El diputado señaló que las familias deberían acceder a valores de gas que les permitan afrontar el consumo domiciliario y agregó que las pequeñas y medianas empresas y el sector industrial también necesitan costos energéticos que les permitan competir.

Sus declaraciones se produjeron después de los cambios aprobados en el régimen de Zona Fría, un esquema que contempla descuentos sobre las tarifas de gas para usuarios de determinadas regiones del país. Kirchner cuestionó la modificación y sostuvo que parte de los beneficios generados por la expansión energética deberían llegar a los consumidores.

En su discurso, además, reivindicó decisiones tomadas durante gobiernos peronistas vinculadas al sector energético. “Vaca Muerta la recupera el peronismo, el gasoducto lo hace el peronismo. Por lo tanto, el superávit energético es peronista”, sostuvo.

El debate sobre el precio de los combustibles se produce además en un contexto de nuevas subas en las estaciones de servicio. Durante septiembre, los valores de naftas y gasoil registraron incrementos de hasta el 5% en distintos puntos del país, mientras permanece pendiente la aplicación completa de actualizaciones impositivas previstas para los combustibles.

Kirchner también aprovechó su participación en Mar del Plata para defender un proyecto de su autoría que propone aplicar un impuesto del 3% sobre determinadas transferencias internacionales de capital consideradas especulativas y sin una contrapartida productiva directa.

Según explicó, la iniciativa proyecta una recaudación estimada de $2,89 billones. El proyecto plantea distribuir el 60% de esos recursos entre provincias y municipios y destinar el 40% restante a áreas como salud, discapacidad, educación, jubilaciones y medicamentos.