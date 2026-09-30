El diputado nacional Máximo Kirchner, apuntó severamente contra el accionar de la justicia y las fuerzas de seguridad luego de ser demorado durante casi dos horas en un control vehicular en el ingreso a la provincia de San Luis.

El episodio se desencadenó cuando Kirchner se trasladaba hacia la provincia de San Juan para concretar una serie de actividades partidarias con la militancia local. El vehículo en el que viajaba —un automóvil modelo 2007 que utiliza habitualmente— fue retenido por la policía provincial tras registrarse un supuesto pedido de captura dictado por el juez federal Julián Ercolini desde los tribunales de Comodoro Py.

"Mientras rematan el país, la policía, la justicia y andá a saber quiénes más siguen intentando disciplinarnos. No es la primera vez que lo intentan, no va a ser la última, no se cansan, nosotros tampoco", replicó el referente político tras superar el procedimiento.

Durante el operativo de control de ruta, los efectivos policiales le realizaron además un test de alcoholemia, respecto del cual el propio Kirchner manifestó celebrar su realización y confirmó que el resultado dio negativo. En ese contexto, el dirigente remarcó que permaneció en el lugar a disposición de la policía provincial y de la justicia para que se aclarara la situación procesal del rodado.

Acompañado por una comitiva, Kirchner subrayó que utiliza con frecuencia ese mismo automóvil para recorrer el país y que durante todos estos años circuló sin ningún tipo de inconveniente por la Ciudad de Buenos Aires, las autopistas bonaerenses y en trayectos recientes hacia La Rioja y Mar del Plata.

Finalmente, tras casi dos horas de demora a la vera de la ruta, el personal actuante le notificó a la comitiva que podía reanudar el viaje. Pese al inconveniente y tras expresar su postura ante lo sucedido, el dirigente ratificó que mantendrá sin cambios la agenda institucional y política que tiene programada en territorio sanjuanino.

En un breve comunicado que difundió por redes sociales sostuvo: "Como cada vez que recorro el país, hoy me subí al auto modelo 2007 que uso habitualmente, para ir a San Juan a una serie de actividades con compañeras y compañeros. Todos estos años circulé en este auto sin ningún problema en la Ciudad de Buenos Aires y autopistas bonaerenses. Recientemente lo hice cuando fuimos a La Rioja y a Mar del Plata. En un control de ruta en el ingreso a San Luis, me demoraron porque el auto tenía un supuesto pedido de captura del juez Ercolini de Comodoro Py. También me hicieron control de alcoholemia, lo que celebro y que por supuesto dio negativo. Como siempre hice, esperé a disposición de la policía provincial y de la justicia para que aclaren el entuerto. Después de casi dos horas de estar demorado en la ruta, junto a las personas que me acompañaban, nos avisaron que podíamos seguir viaje. Mientras rematan el país, la policía, la justicia y andá a saber quiénes más siguen intentando disciplinarnos. No es la primera vez que lo intentan, no va a ser la última, no se cansan, nosotros tampoco. Mañana nos vemos en San Juan", manifestó el dirigente de Unión por la Patria.