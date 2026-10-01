Máximo Kirchner rompió el silencio después de haber sido demorado durante casi dos horas en un control policial en San Luis, mientras viajaba rumbo a San Juan. El diputado nacional aseguró que la camioneta en la que circulaba tenía un supuesto pedido de secuestro vinculado con la causa Hotesur, aunque desde su entorno afirmaron que la medida no estaría vigente.

El episodio ocurrió este miércoles en el puesto limítrofe de Justo Daract. Kirchner viajaba en una Honda CR-V modelo 2007 cuando, durante un control, la Policía detectó que el vehículo figuraba en un oficio judicial de secuestro firmado en febrero de 2019 por el juez federal Julián Ercolini.

Tras las verificaciones, el dirigente pudo continuar viaje hacia San Juan, donde tiene prevista una agenda de reuniones con referentes del peronismo y militantes. Según relató posteriormente en un comunicado, permaneció demorado junto a las personas que lo acompañaban hasta que las autoridades les informaron que podían seguir camino.

“Como cada vez que recorro el país, hoy me subí al auto modelo 2007 que uso habitualmente, para ir a San Juan a una serie de actividades con compañeras y compañeros”, señaló Kirchner. Además, aseguró que durante los últimos años circuló con ese vehículo “sin ningún problema” tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en rutas y autopistas del país.

El descargo de Máximo Kirchner

El diputado explicó que en el control también fue sometido a un test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo, y afirmó que permaneció a disposición de la Policía provincial y de la Justicia hasta que se aclaró la situación.

En el cierre de su comunicado, Kirchner vinculó el episodio con una supuesta intención de presión política. “Mientras rematan el país, la policía, la justicia y andá a saber quiénes más siguen intentando disciplinarnos”, expresó. Luego agregó que, según su postura, no se trataba de la primera vez que atravesaba una situación de este tipo. Por qué la camioneta tenía un pedido de secuestro

El Honda CR-V en el que viajaba Kirchner figuraba dentro de un oficio judicial relacionado con la causa Hotesur. La orden había sido emitida en febrero de 2019 e incluía distintos vehículos pertenecientes a integrantes de la familia Kirchner, Lázaro Báez y otras personas y empresas investigadas.

El procedimiento se produjo un día después de que la Policía de San Luis secuestrara otra camioneta, una RAM 2500 Laramie 4x4, que también estaba vinculada con la misma investigación y que figuraba a nombre de Cristina Kirchner.

La causa Hotesur investiga presuntas maniobras vinculadas con la administración de hoteles pertenecientes a la familia Kirchner y la relación comercial con empresas del grupo Báez. La hipótesis de la acusación sostiene que determinados pagos habrían servido para incorporar al patrimonio familiar fondos provenientes de la obra pública vial de Santa Cruz.