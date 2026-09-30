Máximo Kirchner fue demorado este miércoles durante un control vehicular en el puesto limítrofe de Justo Daract, San Luis, mientras se dirigía hacia San Juan. Durante la verificación, la Policía detectó que la camioneta en la que viajaba tenía un pedido de secuestro vinculado con la causa Hotesur y dispuso la incautación del vehículo.

El procedimiento no implica por sí mismo una nueva imputación contra el diputado nacional. La medida judicial recae sobre el vehículo, que quedó a disposición de las autoridades después de comprobarse la vigencia del requerimiento.

Kirchner tenía previsto llegar este jueves a San Juan para mantener reuniones con dirigentes del Partido Justicialista y legisladores nacionales. Para las 18 también estaba anunciada su participación en la mesa de trabajo “La Argentina que viene”, en la sede partidaria.

Otro vehículo fue secuestrado un día antes

El episodio ocurrió menos de 24 horas después de que la Policía de San Luis secuestrara una RAM 2500 sobre la Ruta Provincial 1. El vehículo tenía un pedido judicial vigente desde febrero de 2019 y figuraba registralmente vinculado a Cristina Fernández de Kirchner.

La camioneta había sido detectada por lectoras de patentes del Anillo Digital Federal y era conducida por un vecino de Cortaderas. Según la información difundida, no surgía que ese conductor estuviera imputado en el expediente que originó la medida.

Qué relación tiene el procedimiento con Hotesur

La causa Hotesur investiga presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas con la actividad hotelera de la familia Kirchner. La acusación sostiene que existieron operaciones con empresas relacionadas con Lázaro Báez que habrían permitido canalizar fondos mediante alquileres y contrataciones hoteleras.

Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y Lázaro Báez están entre los acusados que deberán afrontar el juicio oral, cuyo inicio fue fijado para marzo de 2027.