La llegada de Máximo Kirchner a San Juan tuvo una definición política concreta: llegó invitado por Sergio Uñac para respaldar su decisión de recorrer el país y sumó a Cristina Kirchner a la discusión. Ratificó que quiere a la expresidenta como candidata y, ante la pregunta de DIARIO HUARPE sobre si Uñac podía integrar una fórmula con Cristina, respondió: “Me estás haciendo hacer futurología”. También habló del presente del peronismo y recordó a Néstor Kirchner en Chimbas.

Máximo respaldó a Uñac y puso a Cristina en el centro

Máximo llegó invitado por Uñac y reivindicó que quienes tengan aspiraciones de conducción recorran el país. “Nos parece muy bien, digamos, que cada argentino y argentina que tenga voluntad, digamos, de conducir los destinos de su país, camine”, afirmó en los jardines del Hotel Ellena de Las Tapias, Albardón.

Destacó los ocho años de Uñac al frente de San Juan: “Es totalmente razonable y válido que una persona como Sergio Uñac, que llevó adelante San Juan durante 8 años, quiera caminar”. Y ante la pregunta sobre su presencia, respondió: “Si lo está haciendo y convoca, ¿por qué no venir?”.

Consultado sobre si La Cámpora alienta la candidatura del sanjuanino, Máximo respondió: “Pero la de todos los compañeros y compañeras que quieren participar. Nosotros entendemos que la candidatura es la de Cristina”.

En su diálogo con este diario, fue directo: “Nosotros queremos que sea candidata y que pueda hacerlo”.

Entonces llegó la pregunta central: ¿ve a Uñac como candidato a vicepresidente en una fórmula con Cristina? “Me estás haciendo hacer futurología”, respondió esbozando una sonrisa.

Después agregó: “Yo creo que es muy válido que él esté caminando como caminan otros, también otros gobernadores”. Y dejó otra definición sobre la interna: “A veces nos atamos mucho a los nombres y eso nos aleja un poco de la síntesis que tenemos que encontrar”.

Máximo, el territorio y el presente del peronismo

El dirigente vinculó su recorrida por las provincias con la necesidad de mirar de cerca la realidad. Caminar el país, explicó, permite “alejarnos de las situaciones más ficticias de la política y nos acerca a las situaciones más reales de la gente”.

Sobre el peronismo, afirmó: “La verdad que lo que me pone más triste es que en el 2015 a la fecha sólo parecía que encontramos un tobogán”. Y planteó: “Tenemos que hacer una autocrítica, no de autoflagelos, sino que hay que recuperar la autoestima”.

En ese marco recordó a su padre y el acto de Néstor Kirchner en Chimbas en 2002. “Yo lo miraba de lejos, yo tenía 22, 23 años”, contó. Recordó que Néstor “había podido cumplir lo que dijo en ese acto de Chimbas con la Provincia de San Juan”.

A partir de ese recuerdo, dejó una definición sobre gobernar: “Cuando te toca la responsabilidad y tu pueblo te concede el honor de gobernar tu municipio donde naciste, tu provincia, tu país, lo hagas de la mejor manera posible”.

Máximo cerró la entrevista para continuar con la reunión en las cercanías del Dique Avalos dónde convocó a dirigentes como Juliana Di Tullio, Sergio Berni, entre otros referentes de otros puntos del país que arribaron a la provincia. Además de Uñac, por San Juan estuvieron Celeste Giménez, Jorge Chica, Matías Sotomayor entre otros dirigente.