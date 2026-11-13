Máximo y Florencia Kirchner no lograron frenar el decomiso de casi $685.000 millones

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este viernes los recursos presentados por Máximo y Florencia Kirchner para intentar frenar la ejecución del decomiso dispuesto en la causa Vialidad. La decisión fue tomada por unanimidad y también alcanzó a las sociedades Hotesur y Los Sauces, cuyos bienes están incluidos en el procedimiento judicial.

La resolución fue dictada por la Sala IV, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Los magistrados consideraron que los planteos no cumplían con los requisitos necesarios para habilitar la intervención de la Corte Suprema de Justicia.

El decomiso está vinculado con la condena a Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El monto actualizado que busca recuperar la Justicia asciende a $684.990 millones.

Qué reclamaban Máximo y Florencia Kirchner

Los hijos de la expresidenta habían solicitado suspender el procedimiento de ejecución y las medidas cautelares sobre sus bienes hasta que la Corte Suprema resolviera una queja pendiente relacionada con el decomiso.

En sus presentaciones, argumentaron que las medidas alcanzaban el patrimonio de personas que no habían sido condenadas en la causa. También cuestionaron que se avanzara con las actuaciones mientras permanecían pendientes otros planteos judiciales.

Por su parte, las sociedades Hotesur y Los Sauces reclamaban ser reconocidas como parte del expediente para poder ejercer su defensa sobre los bienes alcanzados por los embargos. Ambas empresas tienen 13 inmuebles afectados por medidas preventivas ordenadas por el Tribunal Oral Federal N° 2.

Por qué Casación rechazó los recursos

Los jueces entendieron que las resoluciones cuestionadas no constituían sentencias definitivas ni demostraban la existencia de un perjuicio irreparable que justificara habilitar una instancia extraordinaria ante la Corte Suprema.

Además, consideraron que las defensas no lograron acreditar una relación directa entre las garantías constitucionales que invocaron y las decisiones judiciales cuestionadas.

Con este pronunciamiento, Casación mantuvo el rechazo de los planteos que buscaban suspender el avance del decomiso y la intervención de las sociedades en el expediente.

El decomiso millonario de la causa Vialidad

La causa Vialidad terminó con una condena a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta. La sentencia quedó firme el 10 de junio de 2025, luego de que la Corte Suprema rechazara los recursos de las defensas.

Como parte de esa condena, se dispuso un decomiso cuyo monto fue actualizado a $684.990 millones. El procedimiento contempla la identificación, tasación y eventual realización de los bienes alcanzados para recuperar el dinero establecido judicialmente.

La decisión de Casación no implica que las propiedades hayan sido vendidas o rematadas. Sin embargo, representa un nuevo paso en el proceso judicial que busca ejecutar el decomiso.