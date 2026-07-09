Kylian Mbappé continúa escribiendo páginas importantes en la historia de los Mundiales. Este jueves volvió a acercarse a Lionel Messi en una de las estadísticas más importantes de la Copa del Mundo, la de goleadores.

El delantero francés convirtió ante Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 y quedó con 20 anotaciones, a solamente un gol del récord que actualmente pertenece al capitán de la Selección argentina.

La estrella del Real Madrid fue protagonista en el triunfo de Francia por 2-0 frente al conjunto africano en el Gillette Stadium de Foxborough. Con su tanto, alcanzó una nueva marca personal y se posicionó como uno de los máximos goleadores de la historia del certamen.

Messi, líder de la tabla histórica

Lionel Messi llegó al Mundial 2026 como el máximo goleador argentino en la historia de los Mundiales y una de las grandes referencias estadísticas del torneo.

El rosarino había ampliado su registro en esta edición luego de marcar en la victoria de Argentina ante Egipto por 3-2 en los octavos de final. Ese gol le permitió mantener una diferencia sobre Mbappé, aunque el francés volvió a recortar distancia.

La carrera entre ambos jugadores se transformó en una de las más llamativas de los últimos años. Los dos fueron protagonistas de la final del Mundial de Qatar 2022, donde Argentina se consagró campeona tras vencer a Francia en una definición inolvidable.

Mbappé, una máquina de marcar en Mundiales

Con apenas 27 años, Mbappé ya acumula cifras extraordinarias en la Copa del Mundo. Desde su aparición en Rusia 2018, donde fue campeón con Francia, el atacante se convirtió en una amenaza constante para las defensas rivales.

En Qatar 2022 fue una de las grandes figuras del torneo y terminó como goleador con ocho tantos, incluyendo un triplete en la final ante Argentina. En 2026 volvió a demostrar su capacidad ofensiva y sigue sumando goles en la competencia. Ahora, con Francia instalada en las semifinales del Mundial, Mbappé tendrá nuevas oportunidades para igualar o incluso superar a Messi en la tabla histórica.

El equipo dirigido por Didier Deschamps espera rival para la próxima instancia, que saldrá del duelo entre España y Bélgica. Mientras tanto, la disputa estadística entre dos generaciones de futbolistas continúa sumando capítulos.

Lista de los máximos goleadores de la historia de los Mundiales: