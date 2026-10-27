Kylian Mbappé quedó envuelto en una controversia internacional después de realizar comentarios sobre un meme que lo compara con Mao Zedong, histórico líder de China. La repercusión llegó al ámbito comercial y televisivo: varias empresas chinas anunciaron el fin de sus acuerdos con el delantero del Real Madrid, mientras que la televisión estatal suspendió las transmisiones de la Liga española.

La polémica comenzó a partir de un fragmento de una entrevista al futbolista francés en el programa The Bridge. Cuando le preguntaron por su meme favorito, Mbappé mencionó una imagen en la que aparece su rostro superpuesto al de un dirigente chino al que describió como un dictador.

Aunque no nombró directamente a Mao Zedong, la referencia fue vinculada con el exlíder, cuya imagen aparece en una de las versiones del meme que circulan en las redes sociales.

El meme de Mbappe y Mao. (Foto: EFE)

Las marcas que rompieron sus acuerdos

Entre las compañías que anunciaron el cese de sus vínculos comerciales con el futbolista se encuentran Dongpeng Beverage, fabricante de bebidas, y las empresas lácteas Mengniu y Milkground.

Las firmas argumentaron que mantienen una política de rechazo a las expresiones o conductas que consideran ofensivas para el pueblo chino. Los anuncios se conocieron el martes 27 de octubre, en medio de las críticas que se multiplicaron en las redes sociales del país asiático.

Mbappé tenía presencia publicitaria en China y protagonizaba campañas de distintas marcas. La controversia puso en riesgo parte de esos vínculos comerciales.

La televisión estatal suspendió las emisiones de LaLiga

La polémica también tuvo consecuencias en la televisión. La cadena estatal CCTV suspendió las transmisiones de partidos de LaLiga y de contenidos relacionados con Mbappé, además de retirar anuncios y videos protagonizados por el delantero, según informaron medios internacionales.

El caso llegó también al Ministerio de Asuntos Exteriores chino. Su portavoz, Guo Jiakun, sostuvo que las palabras y acciones que hieren los sentimientos del pueblo chino pueden generar el rechazo de distintos sectores de la sociedad.

La reacción se enmarca en la sensibilidad que existe en China frente a las representaciones satíricas de figuras históricas vinculadas con el Partido Comunista.

La polémica y las disculpas del futbolista

Tras la repercusión de sus comentarios, Mbappé publicó un mensaje de disculpas. El delantero reconoció que su intervención había sido desacertada y que había herido a personas en China y a integrantes de esa comunidad en otras partes del mundo.

También manifestó su respeto por el pueblo chino y su historia, y aseguró que no había tenido intención de ofender.

La controversia dejó al futbolista en el centro de una disputa que trascendió el ámbito deportivo y alcanzó a sus patrocinadores, los medios de comunicación y las plataformas digitales del país asiático.