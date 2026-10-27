Kylian Mbappé pidió disculpas este martes 27 de octubre por los comentarios que realizó sobre un meme que lo comparaba con Mao Zedong, el histórico dirigente de China. El delantero del Real Madrid reconoció que sus palabras fueron desacertadas y que causaron malestar entre ciudadanos chinos, en medio de una polémica que ya tuvo consecuencias comerciales y mediáticas.

“Durante una entrevista reciente, reaccioné a una imagen de mí mismo. Mi comentario fue desacertado, y ahora entiendo que lastimó a muchas personas en China y en las comunidades chinas de todo el mundo”, expresó el futbolista en un comunicado.

Luego agregó: “Pido disculpas a todos los que mis palabras hayan molestado. Esta no era en absoluto mi intención. Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo siento sinceramente”.

La controversia comenzó cuando se viralizó un fragmento de una entrevista en la que le preguntaron al francés cuál era el meme sobre sí mismo que más gracia le había causado. Mbappé mencionó una imagen en la que su rostro aparecía superpuesto al de un dirigente chino al que describió como un dictador.

Aunque no nombró expresamente a Mao, la referencia fue interpretada como una alusión al antiguo líder, cuya figura tiene una especial sensibilidad política y social en China.

Tres empresas rompieron sus acuerdos comerciales

La repercusión de los dichos alcanzó a los patrocinadores del futbolista. Las compañías chinas Dongpeng, Mengniu y Milkground anunciaron el fin de sus acuerdos con Mbappé y señalaron que rechazan las expresiones o conductas que consideran ofensivas para el pueblo chino.

Las decisiones representan un impacto para la actividad comercial del delantero en ese mercado, donde protagonizó campañas publicitarias de bebidas y productos lácteos. Además, la plataforma digital RedNote anunció que retiraría materiales promocionales vinculados con el jugador y restringió la posibilidad de que su cuenta recibiera nuevos seguidores.

La televisión china suspendió transmisiones de LaLiga

La polémica también alcanzó al fútbol español. Según medios chinos, la televisión estatal CCTV suspendió las transmisiones de partidos de LaLiga y retiró anuncios y videos relacionados con Mbappé. Hasta el momento, no se precisó cuánto duraría la medida.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, también publicó un mensaje de disculpas y afirmó que el organismo trabaja con sus socios en China para superar el conflicto. Aclaró que las declaraciones fueron realizadas a título personal y que no representan a la competición ni a sus clubes.

La reacción se extendió a las redes sociales chinas, donde el nombre del delantero se convirtió en tendencia y algunos usuarios reclamaron un boicot. La disculpa del futbolista llegó en medio de esas críticas, mientras continuaban las repercusiones sobre sus vínculos comerciales y su imagen pública.