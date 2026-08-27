McEwen Copper, la empresa propietaria del proyecto cuprífero Los Azules en San Juan, completó un préstamo a plazo senior garantizado por 240 millones de dólares, con un plazo de cuatro años, otorgado por un sindicato de prestamistas. La operación fue anunciada este jueves por su controlante, McEwen Inc.

Entre los participantes del préstamo se encuentran Sprott Natural Resource Investment Partners, con 112 millones de dólares; Rob McEwen, presidente y principal accionista de la compañía, con 85 millones de dólares; y otros prestamistas, con un total de 43 millones de dólares . El monto principal devengará una tasa de interés anual del 12%, pagadera mensualmente, y el capital deberá ser reembolsado a su vencimiento. En relación con el préstamo, los prestamistas también recibieron 15.000 warrants de compra de acciones ordinarias de McEwen Copper, con una vigencia de 5 años, a un precio de ejercicio de 40 dólares por acción.

Fondos para la ingeniería y la decisión final de inversión

Los fondos se destinarán a continuar avanzando con la ingeniería y los trabajos tempranos del proyecto en San Juan, así como a fines corporativos generales. Se prevé adoptar una Decisión Final de Inversión (FID) y completar el financiamiento integral del proyecto hacia mediados de 2027, mientras que el inicio de la producción comercial de cátodos de cobre está previsto para 2030, sujeto a la obtención del financiamiento del proyecto y las aprobaciones sectoriales.

El préstamo proporciona los fondos necesarios mientras McEwen Copper avanza con la estructuración del financiamiento de deuda más amplio para Los Azules, proceso para el cual Société Générale fue designado asesor financiero exclusivo en mayo de 2026. En paralelo, continúan los preparativos para una potencial oferta pública inicial (IPO) de McEwen Copper.

Declaraciones de la empresa

Michael Meding, director general de McEwen Copper, señaló: "Este financiamiento refleja la confianza de nuestros prestamistas en Los Azules y en los avances que Argentina ha logrado durante los últimos dos años y medio. Las iniciativas del presidente Javier Milei han contribuido a que Argentina se convierta en un destino cada vez más atractivo para las inversiones extranjeras de gran escala. La estabilización económica, la mejora de las calificaciones crediticias, la reducción del riesgo país y el RIGI están impulsando el regreso de capital de largo plazo al país. San Juan continúa demostrando las condiciones propias de una jurisdicción minera confiable, respaldada por instituciones sólidas, procesos rigurosos y una gobernanza adecuada. Estamos orgullosos de estar desarrollando Los Azules aquí".

Avances del proyecto

Los trabajos en Los Azules continúan avanzando hacia la decisión final de inversión. La campaña de campo 2025-2026 finalizó con más de 5.600 metros de perforación. Los resultados geotécnicos fueron mejores de lo esperado y permitirán optimizar el diseño del rajo abierto. La ingeniería de los principales paquetes de equipos de proceso —extracción por solventes/electroobtención, ácido sulfúrico y trituración— fue adjudicada a Metso, y se prevé seleccionar al contratista EPCM durante el cuarto trimestre de 2026.

En el momento de mayor actividad, el proyecto empleó a más de 500 personas, de las cuales cerca del 90% fueron contratadas en San Juan. Las encuestas domiciliarias realizadas en las comunidades cercanas al proyecto muestran niveles de confianza y aceptación superiores al 90%. McEwen Copper continúa desarrollando programas comunitarios que han capacitado a cerca de 2.000 habitantes de Calingasta en competencias técnicas, junto con un programa de alianzas comunitarias que financia iniciativas productivas, sociales y de infraestructura de riego en las comunidades locales