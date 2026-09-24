La Municipalidad de Rawson, a través de Protección Civil, lleva adelante durante este jueves un operativo en distintos sectores de Médano de Oro. Durante la jornada se registraron diferentes focos de incendio que requirieron la intervención de los equipos municipales.

El viento Zonda y los pastizales secos generan condiciones que pueden favorecer la rápida propagación del fuego en la zona.

Los trabajos se realizan mientras rige una alerta por viento Zonda que afecta a la provincia de San Juan. Las fuertes ráfagas, sumadas a la presencia de vegetación y pastizales secos, pueden favorecer la rápida propagación de las llamas.

Equipos desplegados en la zona

Los equipos municipales permanecen desplegados en Médano de Oro para controlar los focos y evitar que las llamas avancen.

Los equipos de Protección Civil permanecen desplegados en distintos puntos de Médano de Oro para controlar los focos detectados. El objetivo es evitar que el fuego avance hacia otros sectores, especialmente viviendas, establecimientos productivos y áreas agrícolas.

Ante este escenario, desde el Municipio remarcaron la necesidad de extremar las medidas de prevención. La recomendación principal es no encender fuego bajo ninguna circunstancia, especialmente cerca de zonas agrícolas, terrenos con pastizales, descampados o sectores con vegetación seca.

Piden no encender fuego

Desde la Municipalidad de Rawson pidieron no encender fuego ni realizar quemas de residuos, ramas, hojas o pastizales.

Una fogata, la quema de residuos, restos de poda o cualquier otro fuego que inicialmente parezca controlado puede transformarse rápidamente en un incendio de grandes dimensiones. El viento Zonda puede favorecer esa propagación y poner en riesgo viviendas, cultivos, animales y la integridad de las personas.

Por este motivo, se solicita a los vecinos evitar fogatas o cualquier otro tipo de fuego cerca de lugares agrícolas. También se pide no quemar basura, hojas, ramas, pastizales ni otros residuos.

Desde la Municipalidad señalaron que la prevención y la responsabilidad de cada vecino son fundamentales para reducir el riesgo de nuevos focos. Además, estas medidas permiten facilitar el trabajo de los equipos que permanecen desplegados en territorio.

Las recomendaciones ante el Zonda

Protección Civil continuará trabajando y monitoreando los distintos sectores de Rawson mientras persistan las condiciones adversas.

Ante la alerta emitida por Protección Civil, el Municipio recordó una serie de medidas preventivas para tener en cuenta durante toda la jornada. Entre ellas, prestar atención al entorno ante posibles cables caídos, ramas u objetos sueltos, además de cerrar y asegurar puertas y ventanas.

También se recomienda manejar con precaución y circular siempre con las luces bajas encendidas. Asimismo, se pide no detenerse debajo de árboles ni de elementos sujetos a edificios, como carteles, marquesinas, toldos u otras estructuras que puedan desprenderse.

La comunidad debe tener siempre a mano linternas cargadas y evitar fogatas o cualquier otro tipo de fuego cerca de zonas agrícolas. Desde el Municipio también se solicita no exponerse innecesariamente y respetar las recomendaciones.

Dónde comunicarse ante una emergencia

Ante cortes de alumbrado público o para solicitar asistencia municipal, los vecinos pueden comunicarse al 2645702020, mediante el Asistente Virtual por WhatsApp. Para falta de suministro de energía eléctrica domiciliaria, el número de Naturgy es 0800-666-3637.

En caso de emergencias y situaciones vinculadas con Protección Civil, están disponibles los números 911 y 103. Desde el Municipio se pide dar aviso inmediato ante la detección de fuego o cualquier situación de riesgo.

Los equipos de Protección Civil continuarán trabajando y monitoreando los distintos sectores de Rawson mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.