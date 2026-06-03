Media Agua se prepara para la cabalgata y la pedaleada de fe en honor a San Antonio

La comunidad de Media Agua volverá a vivir un fin de semana marcado por la fe y las tradiciones con la realización de una nueva edición de la Cabalgata Antoniana y la Pedaleada Antoniana, dos actividades que cada año convocan a cientos de devotos de San Antonio.

Las propuestas fueron presentadas por el párroco del santuario, el padre Gastón Molina, quien invitó a vecinos y visitantes a participar de las celebraciones programadas para el sábado 6 y domingo 7 de junio.

La tradicional cabalgata

La primera actividad será la Cabalgata de la Fe, prevista para el sábado 6 de junio. La concentración comenzará a las 15 en la plaza del barrio Covisar, desde donde los participantes emprenderán el recorrido hacia el Santuario de San Antonio, en Media Agua.

Según explicó Molina, una vez concluido el trayecto se realizará la tradicional bendición de los gauchos, los animales y los elementos que porten las agrupaciones participantes. El sacerdote destacó además el acompañamiento de distintas instituciones y entidades que colaboran en la organización, entre ellas la Municipalidad de Sarmiento, la Policía de San Juan, la Asociación Tradición y la Asociación Antonio Cornejo.

“Es un evento que ya tiene una tradición en el departamento y donde muchos fieles y representantes de nuestras tradiciones gauchas participan cada año”, señaló.

Una pedaleada hacia el santuario

Las actividades continuarán el domingo 7 de junio con la Pedaleada Antoniana, una propuesta que busca reunir a ciclistas y fieles en una manifestación deportiva y religiosa. La concentración será a las 10 en las inmediaciones de la Catedral de San Juan. Desde allí, los participantes partirán rumbo a Media Agua para llegar al santuario alrededor de las 15.

Durante el recorrido se establecerán dos postas para hidratación, descanso y refrigerio. La primera estará ubicada en el Estadio Municipal Marcelo García, en Pocito, mientras que la segunda funcionará en el Portal de San Antonio, en el acceso al departamento Sarmiento, sobre la intersección de la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 295.

Los organizadores informaron que en ambos puntos podrán incorporarse nuevos participantes, ya sea de manera individual o integrando grupos de ciclistas.

Una convocatoria abierta

Desde la organización remarcaron que ambas actividades están abiertas a toda la comunidad y buscan fortalecer la devoción a San Antonio, además de promover espacios de encuentro y participación.

La llegada al santuario estará acompañada por una recepción especial, bendiciones y un refrigerio para los participantes, poniendo fin a dos jornadas que combinan espiritualidad, deporte y tradiciones populares en el departamento Sarmiento.