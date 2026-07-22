Medicina en la UNSJ: tendrá financiamiento de $2522 millones y 70 docentes

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) confirmó que ya cuenta con el financiamiento necesario para iniciar la carrera de Medicina, luego de obtener la acreditación correspondiente y asegurar un contrato programa por $2.522 millones. Así lo informó el secretario Administrativo de la institución, Ricardo Coca, quien destacó el impacto que tendrá la propuesta para ampliar el acceso a la educación superior y responder a la demanda de profesionales de la salud en la provincia.

"Con la resolución que aprobó el contrato programa ya tenemos garantizados los recursos para poner en marcha la carrera. Se trata de una inversión total de $2.522 millones, distribuida en distintos ejercicios presupuestarios, que permitirá iniciar el cursillo, capacitar docentes y sostener el crecimiento de Medicina durante los próximos años", explicó en radio Sarmiento.

El funcionario precisó que este año llegarán $139 millones para el curso de ingreso y la formación docente. En 2027 se destinarán $600 millones para incorporar a los primeros 15 profesores, mientras que en 2028 y 2029 se sumarán $800 millones y $900 millones, respectivamente. "Es un contrato programa continuo, por lo que garantiza la permanencia de la carrera y su desarrollo año tras año", afirmó.

La carrera abrirá un cupo de 50 ingresantes por año y, una vez que esté plenamente desarrollada, contará con una planta de 70 docentes. "Cuando la carrera alcance su funcionamiento completo tendremos alrededor de 70 profesores incorporados de manera progresiva. Todos fueron seleccionados por concurso y son profesionales de San Juan con trayectoria y antecedentes académicos", señaló Coca.

Una carrera gratuita para ampliar oportunidades

Coca remarcó que uno de los principales objetivos es garantizar que cualquier estudiante pueda acceder a la formación sin depender de su situación económica.

"Lo más importante es que la carrera será gratuita. Esto significa darle una oportunidad real a muchos jóvenes que, por falta de recursos, no podían estudiar Medicina o debían abandonar la provincia para hacerlo. La universidad pública sigue siendo la herramienta más importante para igualar oportunidades", sostuvo.

Además, recordó que la gratuidad se complementará con el boleto estudiantil y el sistema de becas, lo que facilitará el acceso de estudiantes de distintos departamentos de San Juan.

Más médicos para reducir la brecha sanitaria

El secretario Administrativo explicó que la creación de la carrera también responde a una necesidad concreta del sistema de salud provincial.

"Hoy San Juan tiene aproximadamente 2,8 médicos cada 1.000 habitantes y seguimos por debajo del promedio nacional. Queremos achicar esa brecha formando profesionales en la provincia para responder a una demanda que seguirá creciendo en los próximos años", señaló.