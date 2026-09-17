Medicina ya tiene más de 1.000 inscriptos en tres días para solo 50 lugares

Aspirantes a cursar Medicina en la provincia desbordaron el sistema de registro digital a poco de haber quedado habilitado el trámite. La propuesta académica pública que debutará en la Universidad Nacional de San Juan en 2027 acumuló más de 1.000 solicitudes en sólo tres jornadas, para un cupo final de únicamente 50 estudiantes. La altísima concurrencia generó expectativa en la provincia, considerando que la convocatoria permanecerá abierta hasta el viernes 25 de septiembre.

El proceso administrado por la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud comprende dos alternativas de ingreso. Por un lado, del 1 al 9 de septiembre funcionó el régimen presencial para mayores de 25 años sin secundario completo, contemplado por la ley educativa, que anotó a 43 postulantes. Este grupo tuvo que certificar la primaria terminada y validar experiencia laboral en el rubro sanitario. Por otra parte, desde el lunes 14 de septiembre opera la inscripción general dirigida a quienes concluyeron la secundaria o cursan el último año. Esta modalidad se completa en forma remota mediante la plataforma SIU Guaraní.

Frente al aluvión de registros, el director de la institución, Ángel Pinto, brindó precisiones a Canal 13 San Juan sobre el sistema y explicó que "la plataforma virtual presenta un acceso sencillo para completar el trámite". A su vez, Pinto recalcó que "aquellos postulantes que encuentren inconvenientes técnicos o no puedan solucionar el registro de forma remota pueden acercarse personalmente a la sede de la institución para recibir asistencia directa".

En relación al cupo, la autoridad institucional confirmó a Canal 13 San Juan que la primera cohorte mantendrá el techo fijo de 50 ingresantes fijado por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, sin posibilidad de ampliación. No obstante, detalló que "si en el puesto número 50 se produce un empate exacto de puntaje entre dos o más estudiantes, todos ellos tendrán derecho a ingresar", lo que evitará cualquier tipo de sorteo o decisión arbitraria.

Los aspirantes deberán atravesar un trayecto formativo de ingreso que arrancará en octubre. La instancia formativa incluirá ocho semanas virtuales y cuatro semanas presenciales. Quienes aprueben las evaluaciones del trayecto deberán someterse a entrevistas múltiples para conformar la lista definitiva. Para iniciar el registro digital, el sistema únicamente solicita datos personales, DNI, foto y partida de nacimiento, dejando la documentación secundaria para etapas posteriores.

La actividad académica en las aulas comenzará en los primeros días de marzo de 2027, en simultáneo con Enfermería y Obstetricia. El plan académico durará seis años repartidos en tres bloques: inicial de primero a tercer año, profesional en cuarto y quinto, y el sexto destinado a la práctica final obligatoria. El diseño curricular se estructuró sobre cuerpos de conocimientos inspirados en la Universidad Nacional del Sur, la Universidad Nacional de Río Negro y el Hospital Italiano, orientado a la prevención y la salud comunitaria. Las prácticas de campo se realizarán en los centros de la red pública sanjuanina.

Con miras al dictado de clases, la casa de altos estudios seleccionó y capacitó a 72 docentes sobre un total de 350 profesionales postulados desde 2022. En cuanto al plano de infraestructura, la universidad tramita la licitación para edificar dos aulas híbridas de grandes dimensiones y sanitarios en Albardón. La inversión edilicia y operativa cuenta con respaldo financiero asegurado por la Resolución 445-2026 del Ministerio de Capital Humano, mediante un Contrato Programa de 2.522 millones de pesos para los primeros cuatro años, lo cual garantiza la apertura continua de las comisiones en los períodos siguientes.