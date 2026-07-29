Ejercer la medicina lejos de los grandes centros urbanos implica mucho más que recorrer kilómetros. Significa tomar decisiones complejas, enfrentar las limitaciones que impone la distancia y construir un vínculo cercano con familias enteras. En el marco del Día del Médico Rural, conmemorado cada 4 de julio, el programa Salud & Bienestar, que se emite por HUARPE TV en la señal 19.2 de TDA, Kick y YouTube, puso en valor el trabajo de quienes garantizan el acceso a la salud en comunidades alejadas.

Nos visita el doctor Alexis Kummel, cardiólogo y ecografista, quien desarrolla su actividad profesional en el departamento Calingasta y compartió cómo ha evolucionado la medicina rural, cuáles son sus principales desafíos y por qué continúa siendo una tarea profundamente vocacional.

"Ser médico rural es ser un recurso de salud en la periferia, en zonas alejadas, con todo lo que implica eso", resumió el profesional al comenzar la entrevista.

Acercar las especialidades para reducir las distancias

Kummel explicó que el concepto de médico rural ha cambiado con el paso del tiempo. Décadas atrás, un solo profesional debía resolver prácticamente todas las especialidades médicas. Hoy, gracias al crecimiento del sistema sanitario, distintos especialistas llegan periódicamente a estas comunidades, permitiendo mejorar la atención y evitar numerosos traslados.

"Ahora es llevar especialidades y achicar las distancias", afirmó.

Aun así, la distancia continúa siendo uno de los mayores desafíos. Cuando un paciente necesita estudios de alta complejidad o una derivación urgente, el traslado puede verse condicionado por factores geográficos y climáticos que muchas veces escapan al control del equipo de salud.

"El desafío histórico es tomar decisiones de manera solitaria", señaló el médico.

En esos escenarios, la experiencia clínica adquiere un valor fundamental, especialmente cuando no se dispone de todos los recursos tecnológicos presentes en los grandes hospitales.

El especialista recordó situaciones que marcaron su carrera, como la decisión de derivar a un paciente con sospecha de infarto pese a que los primeros estudios no mostraban alteraciones evidentes. Esa determinación permitió confirmar luego el diagnóstico y brindar el tratamiento oportuno.

La prevención sigue siendo la herramienta más valiosa

Para el cardiólogo, la medicina rural no solo consiste en atender enfermedades, sino también en fortalecer la prevención y la educación sanitaria. Detectar precozmente hipertensión, diabetes o enfermedades cardiovasculares permite evitar complicaciones y reduce la necesidad de derivaciones.

"Una consulta a tiempo vale el doble allá en la periferia, por todo lo que implica la distancia", destacó.

Otro aspecto que distingue a la medicina rural es el fuerte vínculo que se construye con las comunidades. Muchas veces el profesional acompaña durante años a varias generaciones de una misma familia, lo que le permite conocer antecedentes, factores de riesgo y características propias de cada paciente.

"Uno atiende al abuelo, al hijo y al nieto", explicó.

Ese conocimiento cercano resulta, según el médico, tan valioso como una historia clínica, ya que facilita la identificación de enfermedades hereditarias y mejora el seguimiento de cada persona.

Aunque reconoció los avances logrados en los últimos años con la incorporación de ecografía, ecocardiografía, laboratorios y otros recursos diagnósticos, sostuvo que aún queda camino por recorrer. Entre sus principales anhelos mencionó la incorporación de mayor tecnología, como tomógrafos y sistemas de telemedicina que permitan realizar estudios en los departamentos alejados y que sean interpretados por especialistas desde los centros de referencia.

Al recordar la figura del doctor Esteban Laureano Maradona y de René Favaloro, quienes dedicaron parte de su vida a la medicina rural, Kummel destacó que el verdadero reconocimiento para estos profesionales debe traducirse en mejores condiciones laborales, mayor equipamiento e incentivos que favorezcan el arraigo en el interior de la provincia.

Como mensaje final, invitó a la comunidad a no postergar las consultas médicas y alentó a los jóvenes profesionales a elegir este camino.