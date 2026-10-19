Unos 10 médicos que atienden en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de San Juan mantienen una retención de servicios desde hace entre ocho y diez días y reclaman una actualización de los honorarios por consulta. Hugo Jorge, médico clínico de la obra social Osuomra, aseguró a DIARIO HUARPE que actualmente cobran $10.800 por atención y que buscan negociar un valor de entre $14.000 y $15.000.

El reclamo se suma a la carta que un grupo de profesionales dirigió a las autoridades del gremio, en la que denunciaron que los aranceles están congelados desde mayo y solicitaron una reunión presencial. Jorge sostuvo que el objetivo no es cortar definitivamente la atención, sino alcanzar un acuerdo mediante el diálogo.

“Nosotros queremos dialogar con ellos y llegar a un acuerdo”, afirmó el médico, quien aseguró que hasta el momento no lograron concretar una reunión formal con la conducción de la UOM.

Cuánto cobran y cuánto piden por consulta

Jorge explicó que los profesionales reciben pacientes en la sede sindical ubicada en avenida Ignacio de la Roza 1535. Allí trabajan médicos clínicos, ginecólogos, pediatras, cardiólogos, diabetólogos y endocrinólogos, entre otras especialidades.

Según detalló, el valor actual de la consulta es de $10.800 y el último incremento que recordó fue de $800, aplicado entre febrero y marzo. Frente al aumento general de los costos, los médicos consideran necesario actualizar ese monto.

“Más o menos en $14.000, $15.000 la consulta”, planteó sobre el valor que pretenden negociar. Sin embargo, aclaró que no se trata de una cifra inflexible y que estarían dispuestos a evaluar una propuesta inferior si permite alcanzar un acuerdo.

La atención de los afiliados, en el centro del conflicto

El médico advirtió que la medida también genera dificultades para los afiliados, que deben buscar alternativas para atenderse fuera de los consultorios propios de la UOM.

“Hay entre 700 a 1.000 afiliados de la UOM que no saben dónde ir”, afirmó Jorge. Según explicó, algunos son derivados a otros centros de salud, donde pueden encontrarse con nuevos copagos, una dificultad para quienes no pueden afrontar esos gastos.

El profesional aseguró que, ante esta situación, algunos médicos estuvieron atendiendo prácticamente gratis a pacientes. Por eso, insistió en la necesidad de una negociación que permita normalizar las prestaciones en la sede gremial.

La medida continuará hasta que los reciban

Jorge afirmó que los profesionales mantendrán la retención de servicios hasta que las autoridades de la UOM los convoquen a dialogar. También señaló que, si no reciben una respuesta durante la semana, tienen previsto acercarse a la sede para intentar destrabar el conflicto.

“Esto es sentarse a dialogar y llegar a un acuerdo”, resumió el médico, quien sostuvo que la intención del grupo es continuar trabajando, pero con honorarios que consideren adecuados.