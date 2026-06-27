El capitán de la selección de Irán, Mehdi Taremi, expresó un fuerte malestar tras el empate 1-1 frente a Egipto en el Mundial 2026 y apuntó directamente contra la FIFA y la organización del torneo. Sus declaraciones generaron impacto inmediato por la dureza de sus cuestionamientos y por el contexto en el que se produjeron, en plena definición de la fase de grupos.

Con ese resultado, Irán finalizó en el tercer puesto del Grupo G con tres puntos y ahora deberá esperar la resolución de los demás grupos para saber si logra clasificar a los 16avos de final como uno de los mejores terceros. Sin embargo, el foco quedó rápidamente desplazado hacia las denuncias del delantero y referente del equipo.

Taremi explicó que la selección iraní enfrenta serias dificultades logísticas debido a las restricciones migratorias vigentes durante el torneo. Según detalló, el plantel no puede permanecer en Estados Unidos entre partidos y se ve obligado a trasladarse constantemente hacia México para luego volver a ingresar al país anfitrión, atravesando controles migratorios en cada movimiento.

“Tenemos que luchar contra absolutamente todo. No podemos quedarnos en el país, viajamos y nos sometemos a controles migratorios cada vez que queremos jugar. Ahora no podemos quedarnos en Seattle y tenemos que volver a Tijuana”, expresó el capitán iraní, describiendo el esquema de traslados que, según su visión, complica el rendimiento deportivo.

El delantero fue más allá y cuestionó directamente a la FIFA por no haber resuelto la situación. “Esta es una Copa del Mundo desastrosa. Como jugadores profesionales no podemos competir en estas condiciones. No es justo. Si la FIFA piensa que esto es justo, tema de ellos, pero no lo es”, afirmó con dureza.

Taremi también recordó una promesa atribuida al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien —según su versión— habría visitado el vestuario iraní tras el debut ante Nueva Zelanda para comprometerse a resolver los inconvenientes logísticos. Sin embargo, aseguró que esa promesa nunca se cumplió.

“¿Quién debería solucionar este problema por nosotros? ¿La FIFA? ¿EE.UU.? ¡No sé! Díganme un nombre. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, vino a nuestro vestuario después del primer partido contra Nueva Zelanda y dijo que iba a resolver todos los problemas, pero en realidad la FIFA no hizo nada”, sostuvo el atacante.

Finalmente, consultado sobre si considera que existe una intención de perjudicar a su selección, Taremi fue categórico. “Han hecho todo lo posible para eliminarnos. Desde nuestra perspectiva, sí, creo que nos quieren afuera”, cerró el capitán iraní, en una de las declaraciones más resonantes de la jornada mundialista.