Carlos Melconian cuestionó el rumbo económico de Javier Milei y puso el foco en qué puede ocurrir después de las elecciones de 2027. En el Coloquio Pe&RE, realizado en el Del Bono Park de San Juan, planteó dudas sobre la continuidad del programa: “La incertidumbre de que aunque gane Milei, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace Milei si gana? Si está muriendo con la botas puestas?.

El economista reclamó definiciones sobre el rumbo que seguirá el Gobierno. “¿Qué carajo va a significar el 11 de diciembre del 27 morir con las botas puestas? Decime qué querés hacer”, planteó. Y señaló que quienes respaldan el programa actual quieren que continúe, pero con una dirección clara: “Los ganadores quieren seguir con esto, pero quieren seguir con una hoja de ruta lógica”.

Melconian reconoció como legado de Milei el orden de las cuentas públicas y el freno al financiamiento del gasto mediante emisión o deuda. “Si entrás 100, no podés gastar 120. No podés emitir y no te podés endeudar. Ese es su legado”, afirmó. Sin embargo, consideró que el equilibrio fiscal debe abrir otra etapa: “¿Qué va a continuar detrás del despilfarro? Mejorarlo”. Sobre la economía, evaluó: “Mejor que tres años atrás. Totalmente incompleto y con chance de reversión”.

Uno de los ejes de su análisis fue el atraso cambiario. “Está clarito que tiene un problema cambiario hoy Argentina”, afirmó. Comparó el dólar de $800 al inicio de la gestión de Milei con su equivalente actualizado, que estimó en $2.300, frente a los $1.500 vigentes durante la exposición. De todos modos, aclaró: “No estoy diciendo devaluar. Pero ahí hay un tema con el precio”.

También cuestionó que el tipo de cambio se mantenga como ancla mientras la inflación no logra bajar. “Es una inconsistencia mayúscula del programa. Porque encima lo tiene clavado en 1.500 y la inflación no le baja de 2 por otro tema”, señaló. Y advirtió: “Hasta que no resolvamos la inflación va a ser difícil”.

Melconian relacionó el problema cambiario con la falta de confianza en el peso. Explicó que, con controles, las compras de dólares rondan entre US$5.000 y US$7.000 millones al año, mientras que con mayor liberalización, como durante el gobierno de Mauricio Macri, pueden superar los US$30.000 millones. Sobre una apertura total, alertó: “Si ese pedacito lo abren, esto explota”.

También comparó la deuda argentina en dólares —unos US$200.000 millones— con los aproximadamente US$300.000 millones que, según dijo, los argentinos mantienen fuera del sistema. “Este es un país que toma deuda y simultáneamente su ciudadano lo saca”, planteó.

Como alternativa, propuso un régimen bimonetario formal, sin dolarización: darle curso legal al dólar, mantener el peso para las transacciones y utilizar la moneda estadounidense como instrumento de ahorro. “Con el peso como moneda transaccional y el dólar como moneda de ahorro”, explicó.

La recuperación de la confianza también es clave para recomponer el crédito. Melconian sostuvo que primero deben regresar los pesos al sistema financiero y después podrá ampliarse el financiamiento para la producción, la minería y la vivienda. “El orden de causalidad es que el sistema romantice y luego vamos a tener crédito”, afirmó.

Por último, destacó el aporte de los sectores exportadores para generar divisas. “Si acá no estuviera Vaca Muerta, la minería, esto se hubiera ido al carajo hace rato”, expresó. Para Melconian, el desafío es transformar ese potencial en crecimiento y estabilidad, con una hoja de ruta que vaya más allá del ajuste fiscal.