La nueva intersindical sanjuanina salió a responder los primeros cuestionamientos que surgieron desde algunos gremios vinculados a la CGT y negó que el espacio haya sido creado para competir con la central obrera o convertirse en una estructura paralela.

Las aclaraciones llegaron de la mano de Marcelo Mena, secretario general de Asijemin y uno de los impulsores de la iniciativa, luego de que referentes de Adicus y Apunsj marcaran diferencias con el nuevo armado sindical y reivindicaran el papel de la CGT como principal herramienta de representación de los trabajadores.

Mena relativizó las críticas y sostuvo que forman parte de un proceso habitual en la construcción de cualquier organización. “Todas las organizaciones sindicales en su momento pasaron por esto”, afirmó.

Las declaraciones surgieron después de que Jaime Barcelona, titular de Adicus, aclarara que la presencia de integrantes del gremio en el acto de lanzamiento no implicaba una incorporación formal a la intersindical. En la misma línea, Daniel Durán, de Apunsj, sostuvo que la CGT sigue siendo el ámbito natural para discutir las diferencias dentro del movimiento obrero.

Frente a esos planteos, Mena rechazó de manera categórica una de las interpretaciones que comenzaron a circular tras la presentación del espacio. “¿Será esto una CGT paralela ante la pasividad de la CGT que reúne a los trabajadores? No, no, bajo ningún aspecto. Ni una CGT ni una CTA paralela”, aseguró.

Según explicó, el objetivo de la intersindical es generar un ámbito de articulación entre organizaciones sindicales que permita coordinar reclamos y acciones comunes frente al contexto económico y laboral que atraviesan los trabajadores.

“La idea es que esto funcione como un efecto catalizador para que el movimiento obrero y las organizaciones sindicales nos podamos unificar en un sentido de lucha para garantizar los trabajos”, señaló.

Las diferencias y el desafío de la unidad

El dirigente reconoció que existen diferencias tanto con sectores de la CGT como entre las propias organizaciones sindicales, pero consideró que esos desacuerdos no deberían impedir la construcción de consensos.

“Entre los mismos sindicatos podemos tener diferencias. Pero si ahondamos las diferencias nunca vamos a poder construir una unidad”, manifestó.

En ese sentido, vinculó la necesidad de fortalecer la articulación sindical con el escenario político y económico nacional. Según sostuvo, el movimiento obrero debe enfocarse en la defensa de los derechos laborales frente a las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.

Las declaraciones de Mena llegan en un momento en que la intersindical busca consolidarse tras su lanzamiento formal. El espacio nació con el objetivo de reunir a distintos gremios de la provincia para coordinar posiciones comunes, aunque desde el inicio quedó marcada por la ausencia de la CGT San Juan y de dos de sus organizaciones más influyentes: la Uocra, conducida por Eduardo Cabello, y UPCN, liderada por José “Pepe” Villa.

Mientras algunos gremios mantienen una postura expectante respecto del rumbo que tomará la nueva estructura, sus impulsores aseguran que no buscan reemplazar a ninguna organización existente y que el desafío pasa por encontrar puntos de coincidencia entre sectores que históricamente han transitado caminos distintos dentro del sindicalismo sanjuanino.