La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó por amplia mayoría la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de litio "Don Luis y Otro", ubicado en el sistema evaporítico de Salinas del Diamante, en el límite entre San Rafael y Malargüe. Con 37 votos afirmativos y 4 negativos, el expediente completó el circuito institucional previsto por la Ley 7.722, habilitando su fase operativa en el terreno.

El paso legislativo tiene un valor institucional particular para la región, ya que se trata del primer proyecto orientado específicamente al litio que obtiene la ratificación política y ambiental dentro del esquema minero mendocino. Antes de llegar al recinto, el expediente atravesó un riguroso proceso que incluyó evaluaciones técnicas, revisiones ambientales, participación de organismos sectoriales y audiencias públicas.

La superficie total involucrada alcanza las 234.256 hectáreas distribuidas sobre una cuenca donde se acumulan sales superficiales. El modelo de los geólogos apunta a la detección de reservorios de salmueras en profundidad. En total, el área incorpora unos 26 expedientes mineros consolidados.

Detrás del desarrollo se encuentra una estructura empresaria integrada por El Jarillar S.A., Eduardo Piñero y Cordillera Ventures S.A., a quienes se sumó la firma Ampere Lithium para asumir la conducción técnica del programa.

Escaneo en profundidad y alta tecnología

El programa técnico aprobado se estructurará en dos etapas. La primera contempla un reconocimiento geológico superficial y una campaña de geofísica magnetotelúrica, una metodología de vanguardia para medir la resistividad eléctrica del subsuelo y detectar la presencia de fluidos salinos. Este tipo de herramientas permite construir mapas tridimensionales antes de iniciar cualquier perforación.

Según la planificación, se prevé instalar entre 30 y 50 estaciones de medición aprovechando las huellas y caminos existentes en la zona.

Perforaciones de hasta 600 metros

La segunda fase del proyecto contempla perforaciones con profundidades estimadas que irán desde los 90 hasta los 600 metros, dependiendo de los datos que arroje la etapa geofísica previa. Para esto se utilizarán dos métodos: rotación por aire reverso, ideal para reducir el uso de agua en la etapa inicial, y perforación diamantina, que permite recuperar testigos de roca continuos.

Los trabajos buscarán medir parámetros críticos del reservorio como la porosidad, permeabilidad y el comportamiento hidráulico de las salmueras. La planificación también incorpora ensayos de bombeo continuo de hasta 72 horas para obtener muestras representativas.

El nuevo horizonte de una cuenca histórica

La zona donde se desarrollará el proyecto cuenta con un largo historial de producción de sales industriales a nivel superficial. Ese antecedente aporta un valioso conocimiento operativo sobre el terreno, aunque la hipótesis actual cambia de escala y profundidad: el foco ahora está puesto en las salmueras subterráneas profundas.

El diseño técnico del proyecto ya contempla que las fases de explotación puedan incorporar tecnologías de Extracción Directa de Litio (DLE), una alternativa moderna que busca procesar las salmueras sin la necesidad de construir inmensos sistemas de piletas de evaporación, logrando un impacto ambiental menor.

Con el aval de los diputados, el proyecto se encamina a aportar los primeros datos concretos sobre una cuenca que promete sumarse al mapa del litio cuyano.