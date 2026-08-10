El Gobierno de Mendoza anunció la apertura de la licitación pública para construir el nuevo Centro de Control Unificado Mendoza-San Juan, una obra que busca reorganizar y agilizar el tránsito entre ambas provincias. El proyecto tendrá un presupuesto oficial de $5.158.724.000 y estará ubicado sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 42, en San José, Las Heras.

El anuncio fue realizado este lunes por el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, quien destacó que la iniciativa permitirá concentrar en un mismo complejo los controles de seguridad y fitosanitarios que actualmente se realizan en distintos puntos del corredor.

“Vamos a unificar los controles de seguridad y fitosanitarios para reducir las demoras, ordenar el tránsito y hacer más ágil y seguro el paso entre ambas provincias”, sostuvo Cornejo al comunicar el llamado a licitación.

Unificar los controles para reducir las demoras

Uno de los principales objetivos de la obra es evitar la sucesión de controles que actualmente obliga a detenerse en diferentes puntos cercanos entre sí a quienes circulan por la Ruta 40.

El nuevo complejo permitirá que los organismos de seguridad y control fitosanitario de Mendoza y San Juan trabajen de manera coordinada dentro de una misma infraestructura. La modificación tendrá especial impacto en el transporte de cargas, colectivos y vehículos particulares que utilizan el corredor.

Además de reducir los tiempos de espera, el proyecto apunta a ordenar la circulación y mejorar las condiciones en las que se realizan las inspecciones.

Ampliaciones, nuevas calzadas y estacionamientos

El proyecto contempla una intervención integral de las instalaciones existentes, con ampliaciones, refacciones y nuevas construcciones distribuidas a ambos lados de la Ruta 40, de acuerdo con el sentido de circulación.

En el sector Oeste, correspondiente al ingreso a Mendoza, se ampliarán y remodelarán las casillas existentes y el destacamento policial. También se prevé la construcción de nuevas viviendas para el personal fitosanitario y de seguridad de ambas provincias.

Uno de los trabajos centrales será la incorporación de más de 1.000 metros cuadrados de nueva calzada, además de un carril destinado a absorber los momentos de mayor demanda.

El complejo contará también con playas de estacionamiento diferenciadas para automóviles, colectivos y camiones, zonas de retorno, una cabina de peaje y un nuevo núcleo sanitario para los usuarios.

En este sector también se renovarán tinglados y se instalarán paneles fotovoltaicos. El proyecto incluye además modificaciones en el sistema de provisión de energía, los reservorios de agua y los depósitos de residuos.

Tres carriles hacia San Juan

En el sector Este, destinado a los vehículos que circulan hacia San Juan, se construirá una nueva vía de ingreso con tres carriles y tres cabinas de peaje.

La infraestructura incluirá un tinglado principal, un área techada para la inspección de vehículos, una casilla de control, baños públicos y playas de estacionamiento.

También se proyecta un área de desinsectación vehicular, con plataformas diferenciadas para automóviles y camiones, además de nuevos espacios para el almacenamiento y manipulación de productos fitosanitarios retenidos durante los controles.

La intervención se completará con nueva cartelería, iluminación y señalización vial.

La obra busca mantener operativo el corredor

Debido a que los trabajos se desarrollarán sobre uno de los principales corredores terrestres entre Mendoza y San Juan, el proyecto establece la utilización de sistemas constructivos no tradicionales para las obras edilicias.

Según el Gobierno mendocino, esta modalidad permitirá avanzar con parte de las tareas procurando reducir el impacto sobre la circulación de la Ruta 40 mientras se construye el nuevo complejo.

La concentración de los controles también busca mejorar la coordinación entre los organismos, reducir costos operativos y fortalecer las tareas de prevención y control fitosanitario vinculadas con la protección de la producción agrícola de ambas provincias.

Una inversión de más de $5.100 millones

El presupuesto oficial establecido para la obra asciende a $5.158.724.000. Con la publicación del llamado a licitación comienza ahora el proceso para la recepción y evaluación de las ofertas.

El proyecto representa una renovación del actual esquema de controles en la Ruta 40 y apunta a transformar uno de los principales puntos de conexión del corredor cuyano.

Para San Juan, la obra tendrá impacto directo en quienes utilizan este paso para trasladarse hacia Mendoza o ingresar a la provincia, especialmente en el caso del transporte de cargas, por la búsqueda de una circulación más ordenada y menores tiempos de espera.