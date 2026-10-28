El tratamiento de la menopausia atraviesa una etapa de cambios, con nuevas recomendaciones sobre el uso de estrógenos y advertencias sobre prácticas que pueden generar consecuencias para la salud. Así lo explicó el ginecólogo Diego Gempel, quien participó del Congreso Mundial de Menopausia realizado en Río de Janeiro, Brasil, y compartió las novedades en el programa Yo Te Invito, conducido por Ana Paula Zabala. Entre los principales avances, destacó la revisión de las restricciones que durante más de dos décadas limitaron los tratamientos hormonales y alertó sobre los riesgos del llamado "chip sexual", utilizado también en San Juan.

El especialista explicó que las advertencias sobre los estrógenos surgieron a principios de los años 2000, después de los resultados de una investigación conocida como Women's Health Initiative (WHI). El estudio generó preocupación por una posible relación entre determinadas terapias hormonales y un mayor riesgo de cáncer de mama y enfermedades cardiovasculares.

Como consecuencia, numerosos médicos comenzaron a evitar la prescripción de estrógenos y muchas mujeres dejaron de acceder a tratamientos que podían aliviar los sofocos, los trastornos del sueño y otras molestias asociadas a la menopausia. "Las mujeres se quedaron sin la posibilidad de tratamiento con estrógenos", sostuvo Gempel, quien recordó que durante años estas terapias quedaron reservadas para casos específicos.

El ginecólogo Diego Gempel.

Sin embargo, investigaciones posteriores permitieron revisar las conclusiones y comprender mejor cómo influyen la edad, los antecedentes médicos y el tipo de hormona en la seguridad de los tratamientos. En noviembre de 2025, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) inició modificaciones en las advertencias de determinadas terapias hormonales.

Los estrógenos vuelven a ser una opción de primera línea

Uno de los principales cambios abordados durante el congreso fue la posibilidad de considerar los tratamientos hormonales como una primera alternativa para mujeres con síntomas de menopausia que no presentan contraindicaciones. "Tratamientos hormonales, primera línea. Antes era última", destacó el ginecólogo.

Gempel explicó que existe una ventana de oportunidad para comenzar estas terapias, generalmente antes de los 60 años o dentro de los primeros diez años posteriores al inicio de la menopausia. También destacó los estrógenos administrados a través de la piel y la progesterona natural micronizada cuando corresponde.

No obstante, aclaró que estos avances no significan que todas las mujeres deban utilizar hormonas, ya que la indicación depende de una evaluación médica individual.

La advertencia sobre el "chip sexual" y sus consecuencias

Otro de los temas cuestionados durante el congreso fue la utilización de pellets hormonales, conocidos popularmente como chips sexuales, que se promocionan para aumentar el deseo sexual, recuperar la energía y aliviar síntomas de la menopausia.

Gempel explicó que se trata de pequeños implantes de hormonas comprimidas que se colocan debajo de la piel. El problema es que pueden liberar cantidades irregulares de testosterona y provocar concentraciones superiores a las que necesita el organismo femenino. "Es una pésima vía de administración", afirmó el especialista sobre estos implantes.

Según explicó, inicialmente pueden generar bienestar, mayor energía y aumento del deseo sexual. Sin embargo, la exposición a dosis excesivas puede provocar crecimiento del vello facial, caída del cabello, alteraciones del estado de ánimo y engrosamiento de la voz. También advirtió sobre el aumento del tamaño del clítoris, una modificación que puede resultar irreversible.

El médico señaló que estos efectos no necesariamente aparecen después de una primera aplicación, pero que el riesgo puede aumentar con el uso reiterado. Además, una vez colocado el pellet, resulta difícil interrumpir rápidamente la exposición hormonal ante efectos adversos.

Como alternativa, mencionó la testosterona en gel transdérmico, que permite administrar dosis más controladas cuando existe una indicación médica específica.

Cuándo aparecen los primeros síntomas

Gempel explicó que, aunque la menopausia suele presentarse alrededor de los 48 a 50 años, los síntomas pueden comenzar entre los 40 y los 45 años. Entre los más frecuentes mencionó sofocos, alteraciones del sueño, sequedad vaginal y aumento de peso.

También destacó nuevos medicamentos no hormonales para controlar los sofocos en mujeres que no pueden recibir estrógenos, aunque algunas alternativas todavía no están disponibles en Argentina.

Finalmente, advirtió sobre los tratamientos promocionados en redes sociales como soluciones milagrosas e insistió en la importancia de mantener los controles ginecológicos y recurrir a terapias con respaldo científico, adaptadas a cada paciente.