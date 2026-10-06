La defensa de la adolescente de 16 años acusada por la muerte de su novio, Gonzalo Martín Quinteros Olmos, pidió que la joven deje el centro estatal donde permanece alojada y pase a un régimen de domiciliaria con contención familiar, mientras continúa la investigación judicial.

La solicitud fue realizada por la abogada Filomena Noriega, quien sostuvo que la menor actualmente recibe asistencia y contención psicológica en un establecimiento dependiente de Desarrollo Humano, pero consideró que ese abordaje no resulta suficiente para la situación que atraviesa.

La defensora pretende que la adolescente pueda continuar el proceso acompañada por su entorno familiar, bajo las condiciones que determine la Justicia. La medida deberá ser analizada por el juez Penal de Niñez y Adolescencia, Jorge Toro.

La joven permanece alojada en un dispositivo estatal desde que fue detenida por la investigación del crimen de Quinteros Olmos. Previamente, la defensa ya había planteado la necesidad de una medida de resguardo más morigerada y se aguardaban informes de organismos especializados para definir el lugar de alojamiento.

El crimen que cambió de rumbo

El hecho ocurrió durante la noche del lunes 14 de septiembre, en una vivienda ubicada en la zona de calle 25 de Mayo y Proyectada, en la Villa 1° de Mayo, Chimbas. Quinteros Olmos, de 19 años, recibió un disparo de arma de fuego en el rostro y murió como consecuencia de la herida.

En las primeras horas, la investigación estuvo orientada a un supuesto ataque de personas encapuchadas que habrían ingresado a la vivienda. Sin embargo, el resultado de la autopsia modificó esa hipótesis: los peritos establecieron que el proyectil ingresó por el maxilar izquierdo y salió por el sector derecho del cuello y que el disparo habría sido efectuado a corta distancia.

A partir de esos elementos, los investigadores comenzaron a poner el foco en la novia de la víctima, que se encontraba en el lugar al momento del hecho. También se incorporaron otros elementos de prueba que son analizados en la causa.

La adolescente fue imputada por homicidio agravado por el vínculo y por el uso de un arma de fuego. Durante la audiencia, por recomendación de Noriega, decidió abstenerse de declarar. La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia Penal de Niñez y Adolescencia.

Ahora, el planteo de la defensa apunta a modificar las condiciones de alojamiento de la joven y que pueda atravesar el proceso judicial en un ámbito familiar, con asistencia profesional y bajo las condiciones que eventualmente establezca el juez.