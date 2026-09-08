Menores y delito: representan menos del 2% de los casos y el 78% no reincide

La participación de adolescentes menores de 18 años en hechos delictivos representa una proporción reducida del total de delitos cometidos, según las estadísticas de 2025 mencionadas por un juez penal juvenil de San Juan. De acuerdo con los datos aportados por Jorge Toro, juez penal de menores, adolescencia y minoridades, en Radio Amanecer, los delitos cometidos por menores no alcanzan el 2% del total de los hechos delictivos registrados.

El dato fue planteado en el marco de la entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil, que desde el sábado permite incorporar al sistema penal a adolescentes de 14 y 15 años, una franja etaria que anteriormente no estaba alcanzada por la intervención penal en las mismas condiciones.

“La participación de los menores en el delito, más allá de la atención de la gente que es legítima, es muy baja. De hecho, no representa ni siquiera el 2% de la totalidad de los delitos que se cometen”, explicó el magistrado.

La mayoría no vuelve a delinquir

Uno de los principales datos aportados durante la entrevista está relacionado con la reincidencia. Sobre el total de adolescentes que cometieron delitos durante 2025, el 78% no volvió a cometer delitos, según las estadísticas mencionadas por el juez.

Esto significa que, de acuerdo con esos registros, casi ocho de cada diez menores que cometieron un delito durante ese período no registraron una nueva participación delictiva.

El comportamiento no es homogéneo dentro del universo de adolescentes que ingresan al sistema penal. Según explicó el magistrado, existe un grupo considerablemente más pequeño que concentra una proporción importante de la reiteración de hechos.

Entre 8% y 9% concentra la alta reiterancia

El juez señaló que entre el 8% y el 9% del total de menores de 18 años que cometen delitos presenta una alta reiterancia. Se trata de adolescentes que vuelven a involucrarse en hechos delictivos de manera repetida.

“Tenemos un grupo relativamente reducido, que es entre un 8 y un 9% del total de las personas que cometen delitos menores de 18 años que tienen una alta reiterancia, es decir, que cometen muchos delitos”, sostuvo.

Según la descripción realizada durante la entrevista, este grupo presenta además una serie de factores sociales y familiares que se repiten. Entre ellos mencionó familias disfuncionales, dificultades de permanencia en el sistema educativo a partir del ingreso a la secundaria, ausencia de vínculo con actividades deportivas y escasa o nula contención familiar.

El desafío: intervenir sobre quienes reiteran

Frente a estas cifras, el magistrado planteó que uno de los principales desafíos del nuevo régimen no consiste únicamente en establecer una respuesta punitiva frente al delito, sino también en trabajar sobre los factores que favorecen la continuidad de las conductas delictivas.

En ese sentido, sostuvo que la intervención debe apuntar especialmente a los adolescentes que presentan mayores niveles de reiterancia, con herramientas que permitan abordar su situación educativa, familiar y social.

“Si no trabajamos en los factores que a los chicos los mantienen o los sostienen en el delito, probablemente no vamos a lograr el resultado que todos esperamos, que es la baja, justamente, de incidencia aún más del delito”, afirmó.

El nuevo régimen incorpora herramientas como las medidas socioeducativas, los programas de seguimiento y la figura del supervisor, aunque el magistrado advirtió que su implementación requiere adecuaciones procesales, programas específicos y recursos humanos especializados.

Un cambio en la franja de edad

La entrada en vigencia del nuevo régimen amplió la intervención penal juvenil a adolescentes de 14 y 15 años. El juez señaló que, desde su implementación, todavía no se habían dispuesto medidas privativas de libertad sobre integrantes de esa franja etaria.

Antes de la entrada en vigencia del nuevo régimen, cuando un adolescente de 14 o 15 años cometía un delito, la respuesta correspondía fundamentalmente al sistema de protección, y no al sistema penal.

La nueva legislación modifica ese escenario y permite que los hechos cometidos por adolescentes de esa edad puedan ingresar al proceso penal juvenil. Sin embargo, la respuesta prevista no se limita a la sanción: el esquema contempla medidas orientadas a la responsabilización y la reinserción.

El foco en la reincidencia

Los números aportados durante la entrevista permiten establecer tres datos centrales sobre el comportamiento delictivo de los menores: su participación representa menos del 2% del total de delitos; el 78% de los adolescentes que cometieron delitos en 2025 no volvió a hacerlo; y entre el 8% y el 9% presenta una alta reiterancia.

En este escenario, el desafío señalado por la Justicia penal juvenil está concentrado especialmente en ese grupo minoritario que acumula hechos delictivos y que, según el magistrado, presenta mayores niveles de vulnerabilidad familiar, educativa y social.

El objetivo planteado con el nuevo régimen es que la intervención estatal no se limite a la sanción, sino que permita reducir la reiteración y favorecer la reinserción de los adolescentes, sin dejar de contemplar la situación de las víctimas y el daño provocado por el delito.