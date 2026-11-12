Mercado Libre seleccionó a 80 empresas y pymes sanjuaninas para participar de la primera edición de su programa gratuito de capacitación y profesionalización comercial. La iniciativa, denominada “Meli Conecta De Punta a Punta”, registró cerca de 250 inscriptos, de los cuales 176 pertenecían a la provincia.

La propuesta busca acercar a los emprendimientos locales al ecosistema de la plataforma y brindarles herramientas para iniciarse en el comercio electrónico o mejorar sus ventas. El programa continuará desarrollándose hasta enero.

Cómo será la capacitación de Mercado Libre

La iniciativa contempla capacitaciones grupales organizadas en tres módulos, con contenidos vinculados a precios y financiación, reputación y envíos, promociones y publicidad. También se abordarán herramientas relacionadas con catálogo y métricas de competencia, entre otros aspectos del comercio electrónico.

Uno de los datos destacados del relevamiento es que el 85% de las empresas y emprendimientos inscriptos manifestó que no vendía a través de Mercado Libre al momento de incorporarse al programa. La selección priorizó a pequeñas y medianas empresas con stock físico, catálogo digitalizado y capacidad operativa para desarrollar su actividad comercial mediante este canal.

Los rubros y perfiles de los emprendimientos

En cuanto a la actividad comercial, el 42% de los inscriptos produce a escala y vende directamente, mientras que el 36% trabaja como revendedor y el 22% restante se identificó con otro perfil. Respecto de los rubros, la categoría Otros concentró el 42% de las inscripciones, seguida por Moda e Indumentaria, con el 15%.

Consumo Masivo representó el 11%, mientras que Belleza y Accesorios y Construcción e Industria alcanzaron el 8% cada uno. En relación con los canales de difusión, las redes sociales fueron la principal vía por la que conocieron la propuesta, con el 46% de las respuestas.

El correo electrónico ocupó el segundo lugar, con el 23%, seguido por la participación en programas pyme provinciales, con el 16%. También hubo inscripciones a través de cámaras empresarias, con el 7%, y otros canales, que representaron el 8%.

El respaldo del Gobierno de San Juan

Desde la organización destacaron el compromiso del Gobierno provincial para difundir la iniciativa y el interés demostrado por las pymes y los emprendedores sanjuaninos. En ese sentido, José Carpino, director de Pymes y Emprendedores, relacionó la convocatoria con el impulso al ecosistema productivo que llevan adelante el gobernador Marcelo Orrego y el ministro de Producción, Gustavo Fernández.

“Este récord de convocatoria es resultado del impulso que el gobernador Marcelo Orrego y el ministro de Producción Gustavo Fernández le dan al ecosistema emprendedor, junto con el trabajo de la Dirección de Pymes a través del programa San Juan Emprende”, expresó Carpino.

Además, destacó la importancia del relevamiento emprendedor para acercar nuevas oportunidades y convocó a los emprendedores a completar esa herramienta para acceder a beneficios y potenciar sus proyectos.

La iniciativa continuará hasta enero, cuando finalizará el ciclo de capacitación. Una vez concluido, se podrá conocer cuántas de las 80 empresas y pymes sanjuaninas seleccionadas lograron completar la totalidad del programa.