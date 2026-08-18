La llegada de Mercado Libre a San Juan con un nuevo y amplio centro de distribución promete generar empleo, potenciar la infraestructura logística y modificar el esquema comercial de la provincia. El secretario de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Martin, confirmó a DIARIO HUARPE que el Gobierno provincial venía acompañando el proyecto desde hace varios meses y destacó el impacto que tendrá la inversión.

“Mercado Libre, una empresa líder, creo que la empresa hoy más valiosa de Argentina, haya fijado su ojo en San Juan para instalarse en un depósito grande”, señaló Martin, quien explicó que actualmente la firma opera en la provincia con una estructura mucho más pequeña.

La nueva operación estará a cargo de un operador logístico que ya ganó la licitación para trabajar en San Juan y que también tiene presencia en Neuquén. Según explicó el funcionario, el proceso contempla una primera implementación en septiembre y posteriormente avanzará la instalación en San Juan.

Generación de empleo

Uno de los principales impactos estará en el mercado laboral local. Actualmente, Mercado Libre cuenta con unas 20 personas entre empleos directos e indirectos, mientras que la nueva operación sumaría alrededor de 70 trabajadores.

Martin confirmó además que las contrataciones serán locales. “Nosotros nos hemos puesto bajo la disponibilidad de ellos en lo que necesitan, en los perfiles”, explicó.

El crecimiento también alcanzaría a la logística de última milla. Existen alrededor de 72 personas vinculadas a los repartos, una cifra que podría crecer hasta 200 o 210 operadores diarios.

La expansión también podría generar oportunidades para transportistas y empresas locales, además de incrementar progresivamente la actividad vinculada a la distribución.

San Juan como nodo logístico

La ubicación elegida también tendrá un papel estratégico. El predio fue estudiado previamente en cuanto a su factibilidad y cuenta con cercanía al aeropuerto y a una ruta nacional, dos características consideradas fundamentales para el movimiento de mercadería.

“La oportunidad para que San Juan sea un nodo logístico hacia el norte”, destacó Martin, al señalar que desde la provincia se podría mejorar la llegada de productos a lugares como La Rioja y Catamarca, donde la conectividad logística presenta mayores dificultades.

Una oportunidad para los productos sanjuaninos

El centro de distribución no solo permitirá que los productos adquiridos por los sanjuaninos lleguen más rápido. También podría abrir un nuevo canal de comercialización para las empresas locales.

“Los productos de San Juan van a poder comercializarse por Mercado Libre, desde productos regionales como vinos, pasas de uva, alguna serie de repuestos o de insumos que se hagan acá”, explicó el funcionario.

Martin puso como ejemplo al sector vitivinícola: “No hay tantos vinos de San Juan en Mercado Libre. Entonces creo que ahí se abre una oportunidad para poder mostrar los productos que tiene la provincia”.

El secretario aclaró que el crecimiento del comercio electrónico no implica el fin de los negocios tradicionales. Según sus datos, entre el 24% y el 25% de las ventas se realizan actualmente por canales electrónicos, mientras que aproximadamente el 75% continúa siendo presencial.

Inversión, infraestructura y crecimiento

Para Martin, el desembarco de grandes empresas forma parte de un proceso más amplio de crecimiento económico provincial, que requiere mejorar la infraestructura, la conectividad y la capacidad exportadora.

“El camino del crecimiento tiene que estar dado por lo que podamos exportar y también por las inversiones que vengan”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que San Juan viene aumentando sus exportaciones en los últimos dos años y que la provincia trabaja para mejorar las condiciones de conectividad para facilitar tanto la salida de productos como el ingreso de nuevas inversiones.

El funcionario también vinculó este proceso con el crecimiento de la minería y su impacto sobre los servicios, la industria y el comercio local. “Todo eso tarde o temprano va a derramar en la actividad y derrama en el comercio”, afirmó.

Como otro ejemplo de inversión, mencionó la ampliación del grupo Avium, con una inversión de US$60 millones y la incorporación de más de 150 trabajadores.

Para el Gobierno provincial, la llegada de Mercado Libre representa así algo más que un nuevo centro de distribución: es una oportunidad para generar empleo sanjuanino, fortalecer empresas locales, ampliar mercados y posicionar a San Juan como un punto estratégico para la logística y el comercio regional.