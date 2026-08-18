Mercado Libre proyecta pasar de unas 90 personas actualmente vinculadas a su operación en San Juan a alrededor de 280 cuando alcance el nivel previsto para su nuevo centro logístico. El crecimiento se dará de manera escalonada y prácticamente triplicará la mano de obra directa e indirecta asociada a la compañía en la provincia. Según pudo conocer HUARPE, esperan tener la nueva operación lista entre marzo y abril de 2027.

La expansión se dividirá entre dos áreas. En logística y operaciones trabajan actualmente unas 20 personas y la previsión es incorporar alrededor de 50 más, hasta alcanzar una estructura de aproximadamente 70 trabajadores.

El salto más importante se dará en la distribución de última milla. Actualmente, hay alrededor de 70 trabajadores destinados a los repartos y, con el crecimiento de la operación, esa estructura pasaría a ubicarse entre 200 y 210.

De esta manera, entre ambas áreas, Mercado Libre pasaría de unas 90 personas a entre 270 y 280. Esto representa la incorporación progresiva de alrededor de 180 a 190 puestos de trabajo directos e indirectos.

Contratarán trabajadores sanjuaninos

El secretario de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Martin, confirmó a DIARIO HUARPE que la ampliación demandará trabajadores locales y explicó que desde el Gobierno provincial ya se pusieron a disposición de la empresa para colaborar con los perfiles que necesite.

“Ellos van a contratar gente acá en San Juan. Nosotros nos hemos puesto bajo la disponibilidad de ellos en lo que necesitan, en los perfiles”, señaló Martin.

Mercado Libre ya opera desde hace tiempo en San Juan mediante una estructura de menor escala y a través de un tercero. Lo que cambiará ahora será el volumen de la operación, a partir de la construcción y puesta en marcha del nuevo centro.

En una entrevista anterior, Martin había anticipado que la actividad logística dentro del depósito sumaría unas 50 personas y que la distribución de última milla crecería desde unos 70 puestos hasta superar los 200.

El nuevo centro logístico

La nueva infraestructura estará ubicada sobre Ruta 20, en 9 de Julio, cerca del aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento. El proyecto contempla inicialmente una nave logística de aproximadamente 4.000 metros cuadrados, además de un área de servicios y espacio para futuras ampliaciones.

Martin había explicado que la escala del nuevo centro permitirá una operación entre tres y cuatro veces mayor que la que Mercado Libre mantiene actualmente en San Juan.

La ubicación también fue considerada estratégica por su conectividad terrestre y aérea, tanto para atender el mercado provincial como para ampliar el movimiento de mercadería hacia otros puntos de la región.

“La oportunidad para que San Juan sea un nodo logístico hacia el norte”, destacó Martin.

La expansión también podría generar mayor actividad para transportistas, proveedores y empresas de servicios locales. Desde el Gobierno buscan, además, que la nueva estructura permita ampliar la presencia de productos sanjuaninos dentro de Mercado Libre y facilitar su llegada a otros mercados.