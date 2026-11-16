En el barrio Alto Verde, en Calingasta, hay una cita que los chicos conocen de memoria: los lunes, después de las 18.30, pueden acercarse al merendero Señor de la Misericordia para recibir una merienda. Detrás de ese encuentro semanal está Graciela Valderrama, una mujer que, después de jubilarse, decidió continuar dedicando su tiempo a una tarea que la acompaña desde hace años: trabajar por los niños.

La iniciativa nació al observar las necesidades de muchas familias de la zona. Graciela encontró que había chicos que necesitaban una copa de leche y decidió poner en marcha el merendero desde su propia casa, ubicada en el barrio Alto Verde, manzana A, casa 5. Actualmente, la organización cuenta con una matrícula de alrededor de 100 niños, entre ellos chicos con discapacidad.

El proyecto lleva nueve años de trabajo y se sostiene principalmente por el compromiso de vecinos y colaboradores. No cuenta con un edificio propio ni con una estructura que permita atender a los chicos en un espacio común. Por eso, la modalidad consiste en preparar módulos individuales para que cada uno pueda retirar su merienda y llevarla a su casa.

Cada lunes se entrega el equivalente a una taza de leche chocolatada, acompañada por galletitas, medialunas, budines, tortas o aquello que se haya conseguido durante la semana. Puede parecer una prestación sencilla, pero para Graciela representa mucho más que una merienda: es una oportunidad para encontrarse, acompañarse y construir vínculos.

En esos momentos también aparecen gestos de compañerismo que le dan sentido al esfuerzo cotidiano. Graciela recuerda que algunos chicos llegan con el recipiente de otro compañero para llevarle también su leche. Son pequeñas acciones que muestran cómo, alrededor de una copa de leche, se construye una red de cuidado entre los propios niños.

"Yo lo hago por amor a los niños", resume Graciela cuando le preguntan qué la impulsa a sostener el merendero. Su vínculo con el trabajo comunitario viene de antes: participó en roperos comunitarios, comedores municipales y actividades en escuelas. La jubilación no significó alejarse de esa tarea, sino encontrar otra manera de continuarla.

Los $10 millones, destinados a un lugar propio para los chicos

El principal anhelo de Graciela es que el merendero deje de funcionar en la puerta de su casa y pueda tener un espacio físico acondicionado para recibir a los niños. Si obtiene los $10.000.000 del certamen, su prioridad será construir un lugar donde pueda preparar y servir los alimentos, atenderlos y ofrecerles un espacio de contención.

"En el caso de ganar los 10 millones, yo lo que haría es hacerles un espacio físico a los chicos", expresó al hablar de su proyecto. La idea es que puedan sentarse a compartir la merienda, recibir atención y contar con un refugio durante los días de lluvia, algo especialmente importante en una localidad donde las condiciones climáticas también pueden dificultar los encuentros al aire libre.

El objetivo no se limita a tener un techo. Para Graciela, disponer de un lugar propio significaría mejorar las condiciones en las que trabaja el grupo y ampliar las posibilidades de acompañamiento a los niños y sus familias.

A sus 64 años, jubilada y con una jubilación mínima, continúa destinando tiempo y recursos a una tarea que eligió sostener junto a otros vecinos. Su sueño es que el esfuerzo comunitario pueda convertirse en un proyecto con mayor estabilidad y que los chicos de Alto Verde tengan un espacio al que puedan acudir cada semana.

Cómo votar por el merendero Señor de la Misericordia

Si querés ayudar al Merendero Señor de la Misericordia, podés votar su proyecto ingresando a https://www.diariohuarpe.com/sanjuaninosolidario.

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