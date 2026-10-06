Lionel Messi atraviesa las horas más emotivas de su historia con la Selección Argentina. A menos de un día de disputar su último partido con la Albiceleste, el capitán compartió imágenes de su última práctica y dejó un mensaje que conmovió a los hinchas.

Tras completar su última jornada de entrenamiento con el plantel, Messi publicó varias postales en sus redes sociales, entre ellas una foto junto a todos sus compañeros, integrantes del cuerpo técnico y empleados de la Asociación del Fútbol Argentino.

“Momentos especiales que sé que voy a extrañar”, escribió el rosarino, en una frase breve pero cargada de significado, en la antesala de una jornada que marcará el cierre de una etapa histórica.

La publicación llegó luego de una práctica en la que el foco estuvo puesto por completo en el capitán argentino, quien se prepara para vivir su último encuentro con la camiseta de la Selección Argentina.

El clima alrededor del plantel también estuvo atravesado por la emoción. La despedida de Messi genera una enorme expectativa entre los hinchas y sus compañeros, después de más de dos décadas defendiendo la camiseta nacional.

A lo largo de su trayectoria, el delantero se convirtió en el máximo referente de una generación que alcanzó la gloria con la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, entre otros logros.

Ahora, el último entrenamiento y el mensaje publicado en sus redes anticiparon una despedida cargada de nostalgia. Messi eligió recordar esos momentos compartidos puertas adentro, junto al grupo que lo acompañó durante los últimos años.

La frase “los voy a extrañar” sintetizó el sentimiento del capitán antes de afrontar un partido que quedará marcado como uno de los momentos más significativos de su extensa historia con la Selección Argentina.