Lionel Messi alcanzó este martes una nueva marca histórica al llegar a los 200 partidos con la Selección Argentina durante el encuentro ante Argelia, en el inicio del Mundial 2026. El capitán argentino sigue ampliando una trayectoria que ya lo ubica como el futbolista con más presencias en la historia del seleccionado nacional.

El recorrido de Messi con la camiseta albiceleste comenzó el 17 de agosto de 2005, en un amistoso ante Hungría. Aquella tarde en Budapest, el delantero ingresó desde el banco de suplentes y fue expulsado apenas segundos después, en un debut tan breve como simbólico, que marcaría el inicio de una carrera internacional extraordinaria.

Con el paso de los años, Messi no solo se consolidó como titular indiscutido, sino también como líder futbolístico y capitán del equipo. En casi dos décadas y media con la Selección Argentina, acumula 117 goles, 64 asistencias y más de 16.000 minutos disputados, números que reflejan su peso decisivo en cada ciclo mundialista, eliminatorias y competencias continentales.

En la previa del partido ante Argelia, el rosarino había llegado a los 199 encuentros en el amistoso frente a Islandia, duelo en el que también logró convertir. Ese antecedente ya anticipaba el nuevo hito que finalmente se concretó en el debut mundialista.

Con esta marca, Messi se ubica en lo más alto del ranking histórico de presencias en la Selección Argentina, superando ampliamente a otras leyendas del fútbol nacional. Detrás aparecen Javier Mascherano con 147 partidos, Ángel Di María con 145 y Javier Zanetti con 142, en una lista que evidencia la magnitud de la cifra alcanzada.

Además, el capitán argentino también ostenta otro récord de peso en el escenario mundial: es el jugador con más partidos disputados en Copas del Mundo, con 26 presentaciones, registro que continúa ampliándose en esta edición del torneo.

A los 200 partidos, Messi no solo reafirma su vigencia en la élite del fútbol internacional, sino que también extiende una carrera que ya quedó marcada en la historia grande del deporte argentino. Su presencia en el campo sigue siendo determinante tanto en lo futbolístico como en lo simbólico, en una Selección Argentina que lo tiene como emblema indiscutido en este nuevo desafío mundialista.